Șase drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare din Mechernich, lângă Bonn, în vestul Germaniei, potrivit tagesschau.de, site-ul de știri al televiziunii publice ARD.

Complexul subteran, situat la 130 de metri sub pământ, găzduieşte echipamente militare şi piese de schimb şi este utilizat pentru întreţinerea şi repararea sistemelor de apărare aeriană Patriot, scrie News.ro.

Drone similare au fost observate în repetate rânduri deasupra unor baze militare din Germania în ultimii ani, iar noul incident intervine după ce în această săptămână, o dronă care transporta explozibili a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unui avion de marfă ucrainean Antonov-24.

Mechernich se află în landul Renania de Nord-Wesfalia, la sud-vest de Bonn, iar instalaţia pe care o găzduieşte este probabil unică în Europa.

Ce tip de dronă a fost identificat

În noaptea de joi spre vineri, între orele 22:00 şi 05:00 dimineaţa, angajaţii unei firme de securitate ar fi observat în total şase survolări cu drone. La ultima observare, poliţişti deja alertaţi de la secţia de poliţie a districtului Euskirchen se aflau deja la faţa locului şi ar fi văzut, de asemenea, cel puţin o trecere a dronei, care, potrivit unui raport confidenţial al poliţiei, ar fi survolat pentru scurt timp chiar forţele de intervenţie.

Şi soldaţii din trupele Bundeswehr ar fi observat întreaga scenă de la o distanţă de aproximativ 40 de metri. Conform primei lor evaluări, drona ar fi putut fi un aparat de tip Fly-380 VTOL. Aceste drone au o anvergură a aripilor de aproximativ 3,8 metri şi o autonomie de până la 400 de kilometri. Ele pot atinge o viteză de până la 150 km/h. În plus, pot transporta o sarcină de peste zece kilograme.

Nu se ştie cine este responsabil pentru survolurile din Mechernich. Dronele de acest tip sunt utilizate, printre altele, pentru lucrări de topografie, cartografiere, dar şi pentru supravegherea frontierelor şi transporturi în regiuni greu accesibile, notează Tagesschau.

Informații preliminare din anchetă

Din ancheta desfăşurată până în prezent, la care participă şi Oficiul Criminalistic Regional din Renania de Nord-Westfalia şi autorităţile federale de securitate, nu a reieşit că ar fi putut fi vorba despre o dronă rătăcită folosită în topografie.

Poliţia anchetează sub suspiciunea de fotografiere care pune în pericol securitatea instalaţiilor militare, a mijloacelor de apărare sau a zonelor sensibile.

De asemenea, Serviciul Militar de Protecţie şi Centrul Comun de Apărare împotriva Dronelor din Berlin se ocupă de acest caz.

„Putem confirma observarea dronelor despre care ne-aţi întrebat”, a declarat un purtător de cuvânt al Comandamentului Operaţional al Forţelor Armate Federale, la solicitarea Tagesschau. „Vă rugăm să înţelegeţi că nu putem face declaraţii cu privire la anchetele în curs”, a transmis purtătorul de cuvânt, scrie hotnews.ro