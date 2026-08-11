Începând cu 18 iulie, forțele ucrainene au lovit aproximativ 20 de centre logistice ale companiei Wildberries pe teritoriul Rusiei, scriu Kyiv Post și The Moscow Times.

Un atac ucrainean cu drone, desfășurat în noaptea de luni spre marți, a lovit noi depozite ale gigantului comercial rus Wildberries din regiunea Voronej, provocând incendii pe o suprafață de zeci de mii de metri pătrați, potrivit oficialilor și companiei.

Guvernatorul regiunii Voronej, Alexander Gusev, a declarat că aproximativ 15 drone au vizat orașul Voronej și districtele învecinate. Atacul a provocat moartea unei persoane și rănirea altor două, care au fost spitalizate, a afirmat acesta.

„Au izbucnit incendii la două depozite aparținând unei companii importante”, a scris Gusev pe Telegram, potrivit Kyiv Post.

El a precizat că unul dintre incendii s-a extins pe o suprafață de 16.000 de metri pătrați, în timp ce celălalt a afectat 20.000 de metri pătrați.

Resturile dronelor au avariat, de asemenea, mai multe vehicule, potrivit guvernatorului.

Depozitul a fost inaugurat anul trecut și a costat 120 de milioane de dolari

Wildberries a confirmat că infrastructura sa logistică a fost lovită, precizând că angajații au fost evacuați „în conformitate cu cerințele de siguranță”.

Instalația vizată este un important centru de distribuție al Wildberries din satul Aleksandrovka, situat în districtul Novousmanski din regiunea Voronej. Complexul de depozite se întinde pe o suprafață de 152.900 de metri pătrați și poate stoca peste 90 de milioane de produse.

Facilitatea, inaugurată în noiembrie 2025, a fost construită cu un cost de aproximativ 11 miliarde de ruble (120 de milioane de dolari) de către Wildberries & Russ, compania rezultată în urma fuziunii care stă la baza celei mai mari piețe online din Rusia.

Atacuri repetate au vizat gigantul rus de comerț electronic

A fost cel mai recent dintr-o serie de atacuri ucrainene îndreptate împotriva rețelei logistice a companiei Wildberries, pe care Kievul o vizează din ce în ce mai des în cadrul unei campanii mai ample împotriva infrastructurii economice ruse conectate cu sectorul militar.

Potrivit publicației ruse „Verstka”, începând cu 18 iulie, forțele ucrainene au lovit aproximativ 20 de centre logistice ale companiei Wildberries pe teritoriul Rusiei. Printre facilitățile afectate se numără depozite din Elektrostal, Krasnodar, Nevinnomissk, Ekaterinburg, Sankt Petersburg și alte localități.

Cel puțin 14 depozite ar fi ars, suprafața totală de depozitare afectată depășind 1,5 milioane de metri pătrați – aproximativ 27% din întreaga capacitate de depozitare a Wildberries.

Atacurile au provocat pierderi financiare considerabile companiei și vânzătorilor săi.

Pierderi uriașe

Surse de pe piață citate de The Bell au estimat pierderile directe ale Wildberries la 100-200 de miliarde de ruble (1,1–2,2 miliarde de dolari), în timp ce compania ar putea avea nevoie de până la 1,3 trilioane de ruble (14,4 miliarde de dolari) în finanțare suplimentară.

Atacurile au afectat direct mii de vânzători independenți de pe platforma Wildberries, aceștia încercând să-și recupereze pierderile cauzate de stocurile distruse în incendiile din depozite.

Potrivit Reuters, sute de miliarde de ruble ar fi necesare pentru a compensa vânzătorii de pe Wildberries pentru mărfurile distruse, dar statul rus nu dispune de fondurile necesare pentru a acoperi pierderile.

„Nimeni nu dispune de o astfel de sumă de bani pentru a-i susține pe vânzători. Vorbim despre sute de miliarde de ruble”, a declarat pentru Reuters o sursă din Kremlin.

Situația este deosebit de gravă pentru antreprenorii individuali, care reprezintă o parte semnificativă a comercianților de pe platforma Wildberries. Conform legislației ruse, aceștia răspund personal pentru datoriile afacerii lor.

Vânzătorii care au achiziționat stocuri pe credit se confruntă acum nu doar cu falimentul afacerii, ci și cu posibilitatea confiscării bunurilor personale, în cazul în care nu își pot rambursa împrumuturile.

Platforma de comerț electronic a început să despăgubească vânzătorii afectați, dar plățile rămân limitate, mulți dintre aceștia primind, potrivit unor surse, mai puțin de 10% din valoarea mărfurilor distruse sau avariate în incendiile din depozite, relatează hotnews.ro.