Pentru a doua oară de la începutul războiului cu Statele Unite, Iranul a capturat o dronă americană subacvatică. Cel puțin așa susțin oficialii Gardienilor Revoluției.

Potrivit lor, drona americană desfășura activități de „spionaj” în Strâmtoarea Ormuz și a fost capturată în urma unei operațiuni bazate pe război electronic. Aparatul a fost predat specialiștilor iranieni, care încearcă acum să recupereze datele de la bord. Teheranul susține că Strâmtoarea Ormuz este închisă și avertizează că va acționa împotriva navelor care folosesc rute neautorizate.

La începutul lunii, iranienii au anunțat capturarea unei alte drone subacvatice americane. Armata SUA a spus atunci că aparatul se defectase cu mai bine de o zi înainte și nu transporta informații sensibile.