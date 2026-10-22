Un nou atac violent într-o școală din România, la numai trei zile după ce o profesoară și un elev au fost răniți într-o unitate de învățământ din Bistrița. De această dată, un adolescent de 15 ani și-a atacat doi colegi într-un liceu din Pitești. Unul dintre băieți a ajuns la spital, cu o rană la antebraț. Poliția investighează împrejurările în care s-a produs agresiunea și încearcă să stabilească ce a declanșat violențele.

Atacul a avut loc în prima pauză, între orele 8.50 și 9.00, la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești. Un elev de clasa a noua, în vârstă de 15 ani, ar fi venit la școală cu o macetă în ghiozdan. Acesta și-ar fi chemat doi colegi în baia băieților, spunându-le că vrea să le arate ceva. Acolo a scos arma albă și i-a atacat.

Margareta DIACONEASA, CONSILIER EDUCATIV:„Ne-au spus că în toaletă este un băiat cu o macetă care îi amenință că îi taie. Moment în care noi ne-am făcut curaj, și am mers să vedem. Erau panicați, tremurau, nu ne spuneau decât că este un băiat cu o macetă, care vrea să ne taie, ca ne amenință, si tremurau încontinuu și noi tremuram alături de ei.”

Între timp, adolescentul care și-a atacat colegii s-a întors în sala de clasă, fără să dea de bănuit că tocmai fusese implicat într-un incident violent. Maceta o ținea ascunsă.

Niculina UNGUREANU, PSIHOLOG:„Nu au perceput nimic diferit la el. L-a văzut cineva intrând cu acea macetă? Am înțeles că o avea ascunsă în pantaloni, nu s-a văzut, nici colegii nu și-au dat seama că ar avea ceva în pantaloni."

Elevul suspectat de atac a fost preluat de polițiști. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Argeș, între adolescenți ar fi existat un conflict mai vechi, iar în ultimele zile ar fi fost tachinări între ei. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă acestea au stat la baza atacului.

Andreea GROSARU, DIRECTOR ADJUNCT: „Era un copil liniștit. Din cercetările inițiale ar putea fi vorba despre niște glume între ei. La ce nivel au ajuns glumele sau de când au început, nu aș putea să vă spun clipa de față.”

Cazul de la Pitești vine la numai trei zile după un alt atac grav într-o școală din România. Pe 19 octombrie, la o școala din Bistrița, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un copil care a încercat să o apere. În acest caz, anchetatorii au descoperit indicii că atacul fusese pregătit din timp.