După zeci de ani în care au trăit izolați, aproximativ 20 de membri ai unui trib din jungla amazoniană au ieșit din pădure și s-au apropiat de oameni. Experții cred că nu au făcut-o din curiozitate, ci pentru că ar putea duce lipsă de hrană în pădurea în care au trăit generații la rând.

Cu arcuri și săgeți în mâini, bărbați, femei și copii au apărut la marginea undeo păduri amazoniene din nord-estul Braziliei. Unii purtau doar podoabe la gât, iar alții erau parțial acoperiți de vegetație. Sunt membri ai tribului Awá, unul dintre cele mai izolate grupuri indigene din Brazilia. Întâlnirea a avut loc acum câteva zile, când 20 de bărbați, femei și copii au ajuns la un punct de supraveghere al autorităților și la o așezare a unui trib vecin.

Cele două comunități nu vorbesc aceeași limbă, iar întâlnirea a durat câteva ore. La final, oamenii au primit igname, un aliment asemănător cartofului dulce, pe care l-au luat cu ei în pădure.

Tribul Awá se bazează în mare parte pe vânătoare și cules și au o relație foarte strânsă cu pădurea. Unii dintre ei nu au avut aproape deloc contact cu societatea modernă. Experții cred că membrii tribului au fost determinați să iasă din izolare de lipsa hranei și de distrugerea pădurii.