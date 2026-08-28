O operațiune de poliție din Cehia a avut un final demn de peliculele de acțiune.

Un șofer care gonea cu oamenii legii pe urme a abandonat cursa cu gândul să fugă pe jos chiar în fața sediului central al poliției de la Praga. În imaginile surprinse de camera de bord a echipajului, vedem cum mașina suspectului se deplasează în viteză pe străzile capitalei cehe. Și cum se oprește brusc în fața unei clădiri impunătoare. Individul, care refuzase să oprească la solicitările agenților, realizează probabil că nu mai are scăpare și își ridică mâinile în semn că se predă.

El a fost reținut pentru că s-a opus ordinelor poliției și pentru că avea în mașină o cantitate mare de droguri. Riscă cel puțin un an de închisoare, mai ales că se urcase la volan și cu permisul suspendat