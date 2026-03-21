Emiratele Arabe Unite (EAU) au ordonat închiderea unui spital iranian din Dubai, au declarat pentru AFP trei dintre angajaţii săi, în contextul în care ţările din Golf sunt în mod regulat ţinta atacurilor iraniene, transmite știrileprotv.ro.

Monarhiile din Golf au fost atacate aproape zilnic de la începutul războiului, în 28 februarie. Numai Emiratele au fost ţinta a peste 2.000 de tiruri cu rachete, dintre care majoritatea au fost interceptate.

În consecinţă, Abu Dhabi şi-a rechemat ambasadorul din Iran, iar mai multe entităţi legate de guvernul iranian au fost închise.

„Guvernul ne-a cerut tuturor să plecăm", a declarat pentru AFP un angajat al spitalului, sub condiţia anonimatului. „Conducerea spitalului ne-a spus că este din cauza atacurilor Iranului".

La solicitarea AFP, autorităţile din EAU au evocat "măsuri administrative" vizând "anumite instituţii legate direct de regimul iranian şi de Gardienii Revoluţiei" pentru că ar fi "încălcat legea".

Spitalul iranian, unul dintre cele mai vechi din Emirate, este administrat de Semiluna Roşie iraniană şi are aproximativ 700 de angajaţi.

Pacienţii au fost transferaţi la alte spitale, potrivit angajaţilor, iar site-ul spitalului nu mai funcţionează.

Potrivit membrilor comunităţii iraniene din EAU, patru şcoli iraniene au fost, de asemenea, închise. Numele uneia dintre ele a fost şters de pe clădire, iar administratorul a confirmat închiderea acesteia pentru AFP.

Clubul iranian din Dubai, care are de asemenea legături cu Teheranul, şi-a suspendat şi el activităţile din cauza "circumstanţelor actuale", conform unei postări pe contul său de Instagram.

După ani de tensiuni, ţările din Golf se apropiaseră în ultimul timp de Teheran - Emiratele îşi redeschiseseră reprezentanţele diplomatice în Iran în 2022 - până la acest conflict.

Angajaţii spitalului sunt acum îngrijoraţi pentru viitorul lor, fiind prinşi între ţara lor de origine şi ţara lor adoptivă. "Am venit aici ca să scăpăm de situaţia de acasă", mărturiseşte un medic, "este sfâşietor să ne aflăm în această situaţie", spune el.