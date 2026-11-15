Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a declarat, duminică, că un supertanc petrolier, care transporta peste două milioane de barili de petrol, s-a scufundat după ce a lovit o mină și a luat foc în Strâmtoarea Ormuz.

Este vorba despre una dintre cele două nave care au lovit mine în timp ce traversau strâmtoarea, a precizat IRGC.

Nu există o confirmare independentă a incidentelor, spune AFP.

De când a fost atacat de SUA și Israel, în finalul lunii februarie, Iranul a restricționat traficul prin această cale navigabilă strategică, insistând ca navele să folosească rute autorizate de Teheran.

Iranul a vizat în mod regulat navele care tranzitează strâmtoarea fără autorizarea sa.

Ca răspuns, Statele Unite au impus o blocadă navală asupra porturilor iraniene și au ajutat petrolierele să traverseze strâmtoarea, o rută comercială crucială pentru aprovizionarea globală cu petrol și alte mărfuri.

Armata americană a susținut recent că a curățat de mine toate rutele principale de pe această cale navigabilă.

„În ultimele câteva ore, două tancuri petroliere care navigau pe o rută neautorizată în partea de sud a Strâmtorii Ormuz au lovit mine marine, ceea ce a dus la explozii puternice și la un incendiu”, a declarat IRGC într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

„Una dintre aceste nave – un supertanc petrolier care transporta peste două milioane de barili de țiței – s-a scufundat în apele sudice ale Golfului Persic”, se mai arată în comunicat.

În comunicat nu sunt menționate nici numele și nici proveniența petrolierelor.

Iranul a raportat mai multe incidente similare

În ultimele săptămâni, Teheranul a făcut mai multe anunțuri potrivit cărora unele nave au luat foc în strâmtoare, susținând adesea că acestea au lovit mine.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care supraveghează operațiunile militare americane din regiune, a sprijinit navele care traversează această cale navigabilă și a declarat luna trecută că, începând din vară, a ajutat țările din Golf să exporte 1,5 miliarde de barili de petrol prin Ormuz.

Un organism britanic de monitorizare maritimă a declarat, duminică, că a luat la cunoștință o informare a autorităților maritime indiene cu privire la un atac asupra unui petrolier în Golf, însă era neclar dacă este vorba despre incidentul anunțat de IRGC.

Centrul pentru Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO) a precizat că pagubele și impactul asupra mediului nu sunt cunoscute, dar că echipajul este în siguranță, transmite Hotnews.