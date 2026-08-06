Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 27 de ani, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în noaptea de miercuri spre joi, la Varșovia. Tânărul se afla pe o motocicletă care s-a ciocnit violent cu o altă motocicletă, condusă de un ucrainean de 31 de ani.

Potrivit informațiilor oferite de poliția din Varșovia și citate de publicația poloneză Fakt, accidentul s-a produs în jurul orei 23:19. Două motociclete s-au ciocnit violent.

Victima, un moldovean de 27 de ani, conducea o motocicletă marca Triumph. Celălalt implicat, un cetățean ucrainean de 31 de ani, aflat pe o motocicletă Suzuki, a fost grav rănit și transportat la spital.

În urma impactului extrem de puternic, motociclistul moldovean a murit pe loc, iar motocicleta sa a fost aruncată la câteva zeci de metri distanță.

Anchetă inițiată de poliția poloneză

Poliția poloneză desfășoară o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Potrivit unor martori citați de presa locală, unul dintre motocicliști ar fi circulat pe o singură roată cu puțin timp înainte de coliziune. Deocamdată, această informație nu a fost confirmată oficial de anchetatori.

Accident Polonia/ fakt.pl