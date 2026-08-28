Nenumăratele încercări ale unui traficant de droguri de a arunca un pachet peste gardul unei închisori din Marea Britanie au fost surprinse de o cameră de supravegere din zonă. Iar polițiștii au făcut publice imaginile, care în scurt timp au devenit virale pe rețelele de socializare.

În videoclip se vede cum, un bărbat corpolent, la bustul gol, se străduiește din răsputeri să arunce pachetul peste zidul înalt. După multă alergătură în cele din urmă obiectul coletul trece în sfârșit pe partea cealaltă a gardului. Dar n-a ajuns nicodată la destinatar, pentru că gardienii l-au găsit imediat. „Pur și simplu nu era potrivit pentru job” și „Trebuia să încerce și cu o praștie” - au scris oamenii amuzați pe rețele de socializare.

Potrivit polițiștilor pachetul conținea droguri în valoare de 12 mii de lire. L-au identificat rapid și pe traficant. Iar, între timp, bărbatul de 30 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare.