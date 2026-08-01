Un tribunal din capitala rusă a dispus arestarea în absenţă a fiicei politicianului rus Boris Nemţov, asasinat în 2015, pentru implicarea ei într-o „organizaţie indezirabilă”, a anunțat vineri serviciul judiciar din Moscova, conform Agerpres.

Janna Nemţova, care a părăsit Rusia în 2015 după uciderea tatălui său, este co-fondatoare a Fundaţiei Boris Nemţov pentru libertate, cu sediul în Germania, pe care autorităţile ruse au etichetat-o drept „organizaţie indezirabilă” în 2024, interzicându-i activităţile în Federaţia Rusă.

Nemţova a minimalizat decizia instanţei din Moscova într-o postare pe Facebook: „Acum sunt faimoasă. Organizaţia „indezirabilă” este Fundaţia Boris Nemţov pe care am înfiinţat-o în Germania în 2015. Este înregistrată la Bonn, unde am ajuns astăzi cu avionul”, scrie hotnews.ro.

Rusia declară în mod regulat anumite entităţi pe care le consideră că ar submina ordinea constituţională sau securitatea naţională drept „indezirabile”. Persoanele pot fi condamnate la închisoare pe o perioadă de până la cinci ani pentru că finanţează astfel de activităţi sau la închisoare pe o perioadă de până la şase ani pentru organizarea unor astfel de activităţi.

Boris Nemţov, unul dintre cei mai vocali critici ai preşedintelui rus Vladimir Putin a fost împuşcat mortal pe 27 februarie 2015 în timp ce traversa un pod lângă Kremlin. În vârstă de 55 de ani, el lucra la un raport care analiza rolul armatei ruse în criza din Ucraina. Asasinarea sa a provocat un val de îngrijorare în rândurile opoziţiei ruse.