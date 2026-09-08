Ungaria a decis expulzarea a 10 diplomați ruși de pe teritoriul său, pe motiv că aceștia ar fi desfășurat activități incompatibile cu statutul diplomatic. Anunțul a fost făcut marți de ministrul de Externe, Anita Orban, care a precizat că măsura are drept scop protejarea securității și suveranității țării.

Potrivit șefei diplomației ungare, cei 10 diplomați ar fi desfășurat activități considerate inacceptabile în raport cu obligațiile prevăzute de Convenția de la Viena.

Autoritățile de la Budapesta nu au oferit însă detalii despre natura acțiunilor imputate acestora și nici nu au făcut publice identitățile sau funcțiile diplomaților vizați.

Ministrul de Externe a subliniat că expulzarea nu înseamnă ruperea relațiilor diplomatice dintre Ungaria și Rusia.

Ungaria spune că va menține dialogul cu Moscova

În pofida deciziei, Budapesta susține că intenționează să păstreze canalele de comunicare cu Moscova și să continue dialogul în domeniile considerate necesare, transmite digi24.ro.

Anita Orban a declarat că relațiile cu Rusia vor fi gestionate în continuare pe baza respectului reciproc și a normelor diplomatice.

Decizia vine pe fondul unei schimbări de ton în relațiile dintre cele două state, după preluarea puterii de către noul guvern condus de premierul Peter Magyar.

Un diplomat rus, expulzat și în luna mai

Nu este prima măsură de acest fel adoptată de autoritățile ungare în ultimele luni. În luna mai, Budapesta a expulzat un diplomat rus, pe fondul unor acuzații privind desfășurarea unor operațiuni de culegere de informații sub acoperire diplomatică.

Tot atunci, autoritățile ungare l-au convocat pe ambasadorul Rusiei, Evgheni Stanislavov, după atacuri cu drone asupra regiunii Transcarpatia din vestul Ucrainei, unde locuiește o importantă comunitate etnică maghiară.

La acel moment, Anita Orban a condamnat atacurile și a cerut Moscovei să contribuie la instaurarea unui armistițiu și la identificarea unei soluții pașnice și durabile pentru războiul din Ucraina.

Moscova promite un răspuns

Rusia nu a lăsat fără reacție decizia Budapestei. Potrivit agenției ruse TASS, Moscova a anunțat că va răspunde expulzării celor 10 diplomați.

Deocamdată, autoritățile ruse nu au precizat ce măsuri intenționează să adopte împotriva Ungariei.