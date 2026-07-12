Senatorul american Lindsey Graham, unul dintre cei mai vocali susținători ai Ucrainei și un aliat apropiat al președintelui Donald Trump, a murit la vârsta de 71 de ani. Lindsey Graham s-a stins din viață în urma unei boli scurte și subite, la doar o zi după ce s-a întâlnit la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski.

Apărare aeriană, noi sancțiuni împotriva Rusiei și continuarea sprijinului pentru Kiev. Acestea au fost principalele subiecte discutate de Lindsey Graham și Volodimir Zelenski în timpul întâlnirii lor din capitala ucraineană, care avea să fie și ultima vizită oficială a senatorului american.

Lindsey GRAHAM, SENATOR AMERICAN: „Când mă voi întoarce la Washington, voi merge împreună cu senatorul Blumenthal pentru a discuta cu liderii republican și democrat din Senat și a vedea dacă putem găsi timpul necesar pentru a promova acest pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care îi va oferi președintelui Trump instrumentele necesare pentru a contribui la încheierea războiului.”

Republicanul din Carolina de Sud a fost unul dintre cei mai influenți promotori ai unei politici externe ferme. Lindsey Graham a susținut constant Israelul și Ucraina, a pledat pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei și a cerut menținerea sprijinului militar occidental pentru Kiev. De asemenea, s-a numărat printre cei mai vocali critici ai Iranului.

„Cunoscut pentru pozițiile sale ferme în domeniul securității naționale și al politicii externe, Graham s-a aflat frecvent în centrul dezbaterilor privind armata americană, Ucraina, China, Rusia și Orientul Mijlociu. Indiferent dacă era susținut sau contestat, puțini au pus la îndoială faptul că Lindsey Graham a fost una dintre cele mai influente voci din Congres. Parcursul său politic a reflectat, de asemenea, transformarea profundă prin care a trecut Partidul Republican.”

El a fost ales în Senatul Statelor Unite în 2002 și se pregătea să candideze pentru un al cincilea mandat. A condus Comisia pentru buget din Senat și a fost membru al comisiilor pentru justiție, alocări bugetare și mediu.

„În primii ani ai ascensiunii lui Donald Trump, Graham a fost unul dintre cei mai duri critici ai acestuia în timpul alegerilor primare republicane din 2016. Însă, după instalarea lui Trump la Casa Albă, relația dintre cei doi s-a schimbat radical. Au devenit aliați politici apropiați, iar Graham s-a remarcat drept unul dintre cei mai puternici susținători ai lui Trump în Congres.”

Lindsey Graham a murit la vârsta de 71 de ani, în urma unei boli scurte și subite. Potrivit informațiilor apărute în presă, echipele de intervenție au fost chemate aseară la locuința sa din apropierea Capitoliului, după un apel care anunța un stop cardiac. Paramedicii l-au transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. După anunțul decesului, Donald Trump l-a numit pe Graham „un adevărat patriot american”, iar Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a pierdut un prieten care a susținut țara încă din primele zile ale invaziei ruse.