Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îi cere liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, să accepte două armistiții care ar putea contribui la detensionarea situației din Ucraina: unul privind atacurile asupra infrastructurii energetice pe durata iernii și altul în Marea Neagră, pentru a permite exporturile de produse alimentare ucrainene. Șefa executivului european consideră că acceptarea acestor propuneri ar demonstra că Moscova este cu adevărat interesată de negocierile de pace.

Solicitarea a fost făcută miercuri, în cadrul unei dezbateri desfășurate în Parlamentul European, la Strasbourg. Ursula von der Leyen a amintit că propunerea a fost discutată și în cadrul reuniunii „coaliției celor dispuși”, organizată săptămâna trecută.

Potrivit acesteia, Rusia ar trebui să oprească loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene pe întreaga perioadă a iernii. Totodată, Moscova ar trebui să garanteze siguranța transportului produselor alimentare prin Marea Neagră, astfel încât Ucraina să își poată continua exporturile.

Șefa Comisiei Europene a subliniat că disponibilitatea Rusiei de a accepta aceste condiții ar reprezenta un semnal concret că negocierile pentru încheierea războiului sunt tratate cu seriozitate.

Bruxellesul pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

În paralel cu eforturile diplomatice, Uniunea Europeană continuă să exercite presiuni economice asupra Moscovei. Luni, Comisia Europeană a propus cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Noile măsuri vizează tranzacțiile cu mai multe bănci rusești, companiile europene care contribuie la dezvoltarea sau menținerea infrastructurii energetice a Rusiei, dar și participarea cetățenilor europeni în structurile de conducere ale companiilor rusești.

Pachetul mai prevede restricții de acordare a vizelor europene pentru actuali și foști membri ai forțelor armate ruse.

Ursula von der Leyen susține că sancțiunile afectează capacitatea Moscovei de a susține războiul și că perspectivele economiei ruse se deteriorează.

O echipă europeană va participa la următoarea rundă de negocieri

Pe lângă presiunea economică și sprijinul militar, financiar și diplomatic acordat Kievului, Bruxellesul vrea să aibă un rol direct în discuțiile privind încheierea războiului.

Ursula von der Leyen a anunțat că o echipă europeană va participa la următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia, mediate de președintele american Donald Trump.

Totodată, șefa Comisiei Europene a prezentat noua structură de împrumuturi destinată acoperirii necesităților financiare ale Ucrainei până în 2027. Din aceasta, 45 de miliarde de euro ar urma să fie asigurate de Uniunea Europeană.

Von der Leyen a precizat că Bruxellesul va urmări cu atenție evoluția negocierilor și va evalua disponibilitatea Moscovei de a ajunge la pace în funcție de acțiunile sale, nu doar de declarațiile oficiale, transmite Digi24.