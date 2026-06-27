Valul de căldură persistă în acest sfârșit de săptămână în România, iar meteorologii spun că se va intesifica. Codul roșu de caniculă va fi valabil începând cu ziua de luni care va viza aproape toată țara, iar în șase județe va fi valabilă o atenționare cod portocaliu.

Codul roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat va fi valabil în perioada 29 iunie – 1 iulie.

În acest interval, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

În același interval de timp, șase județe se vor afla sub avertizare cod portocaliu de temperaturi extreme. Este vorba despre Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea.

Cum va fi vremea sâmbătă. Coduri galben și portocaliu

Sâmbătă va fi cald în toată România, care se află sub avertizări cod galben și portocaliu de caniculă.

Sâmbătă valul de căldură va persista, iar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse preponderent între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 20 de grade și pe arii restrânse noaptea va fi tropicală.

În Banat, Crișana, Maramureș și în Transilvania valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală local va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32…34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38…39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Duminică, primul cod roșu de caniculă din această vară

Prima avertizare de cod roșu de caniculă în România va intra în vigoare duminică.

Astfel, în Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade, scrie hotnews.ro