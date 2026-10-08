Atacuri cu cuțitul în două școli din Polonia. Un angajat al unei școli a fost ucis, iar alte două persoane au fost rănite în atacul de astăzi, comis de un fost elev de 15 ani. Cu o zi înainte, zece oameni au fost răniți într-o altă școală, după ce un elev de 19 ani a atacat cu o macetă colegi, profesori și trecători. Autoritățile poloneze spun că securitatea în școli este intensificată. 

Valeria Creciun
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Atacul de astăzi a avut loc la o școală primară dintr-o localitate la nord-est de Varșovia. Un elev de 15 ani a atacat cu un obiect ascuțit trei angajați ai școlii. O femeie de 37 de ani, care lucra ca îngrijitoare, a murit, iar directorul și o profesoară au fost răniți. Adolescentul a fost reținut de poliție. Motivul atacului nu este deocamdată cunoscut.

Cu doar o zi înainte, la o școală profesională din nord-estul Poloniei, un elev de 19 ani a atacat mai multe persoane cu o macetă. Zece oameni au fost răniți – elevi, profesori și trecători.

Elevii s-au baricadat în clase, iar suspectul a fost prins de polițiști la aproximativ 20 de minute de la atac. În rucsacul său a fost găsit și un dispozitiv exploziv artizanal. Motivul atacului nu a fost stabilit. În acest context, autoritățile poloneze au sporit măsurile de securitate în școli, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească dacă există vreo legătură între incidente. 

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