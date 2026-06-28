Valul de căldură care sufocă Europa continuă să se intensifice. În Franța, autoritățile sanitare raportează aproximativ o mie de decese în plus față de media obișnuită, după 11 zile de caniculă extremă. Germania, Danemarca și Republica Cehă au înregistrat temperaturi record. Iar episodul de vreme extremă a ajuns și în România, unde aproape jumătate din țară este sub cod roșu de caniculă.

S-a auzit sirena ambulanței într-un cartier din Iași. A dus la spital o femeie de 75 de ani, care a făcut imprudența să iasă la plimbare după amiaza.

Diana CIMPOEȘU, MEDIC-ȘEF UPU-SMURD IAȘI: „A suferit o stare lipotimica în condițiile expunerii la căldură, este în investigații. Pacienta are afecțiune cardiovasculară.”

La Timișoara, termometrele au indicat 36 de grade la umbră și 41 în bătaia directă a soarelui.

„E infern, se simte foarte tare. Eu prefer căldura în loc de răcoare, dar deja e prea de tot.”

A fost o zi toridă și la Cluj Napoca.

„-Mor de cald.

-Cum te protejezi?

-Cu SPF, am foarte multe alunite si trebuie sa am grija.”

Meteorologii români spun că urmează cele mai fierbinți zile ale acestui episod canicular.

Raul ILEA, METEOROLOG:„Temperaturile maxime se vor apropia de maximele absolute ale lunii iunie, undeva între 35-40 de grade. Este posibil ca valorile respective să se depașească."

România nu este însă singura țară afectată. În vestul și centrul Europei, canicula a doborât recorduri istorice și a dat peste cap activitatea în mai multe state.

În Germania s-au înregistrat vârfuri de până la 40 de grade Celsius. Pe o autostradă din regiunea Brandenburg, asfaltul s-a crăpat din cauza căldurii, iar circulația a fost oprită.

„Așteptăm aici, în acest ambuteiaj, de patru ore.”

La Roma, turiștii încearcă să facă față temperaturilor sufocante cu apă, pălării și cremă de protecție solară.

„-Este foarte cald și avem nevoie de apă, de o pălărie ca să ne protejăm fața, pentru că soarele arde, și de cremă cu protecție solară.

-Cum reușiți să supraviețuiți căldurii incredibile din Roma?

Nu reușesc. Țin tot timpul evantaiul la mine și bem foarte multă apă, pentru că este imposibil de suportat. Este extrem de cald.”

În Olanda, unde temperaturile au ajuns până la 40 de grade, au fost închise școli, iar unele ședințe de judecată au fost amânate. Mulți au mers la birou doar pentru aerul condiționat.

„În mod normal, vinerea muncesc de acasă, dar azi mă duc la birou pentru aerul condiționat.”

Iar alții aleg să doarmă afară.

„În dormitorul meu se fac cam 33 de grade seara. Așa că o să mă întind aici în pijama să dorm.”

În Austria, serviciile de urgență primesc tot mai multe apeluri de la persoane care acuză amețeli, greață sau leșin din cauza deshidratării.