Valul de căldură fără precedent declanșat în Europa ar putea fi responsabil pentru cel puțin 1.300 de decese, majoritatea în Franța, a anunțat șeful ONU. Cele mai vulnerabile sunt persoanele trecute de 65 de ani. Firmele de pompe funebre vor chiar să apeleze la camioane frigorifice. Stresul termic este adesea numit „ucigaşul tăcut", iar locuinţele, locurile de muncă şi şcolile din Europa nu au fost concepute pentru aceste temperaturi extreme.

Valul de căldură care i-a chinuit pe europenii din vestul continentului timp de zece zile s-a mutat către centru si est, in Austria, Germania, Cehia, Polonia si Ungaria.

Olga MILDYN, CORESPONDENT TVN24 POLONIA „ În Polonia ne confruntăm cu condiții meteorologice extreme. Termometrele în Wrocław arată temperaturi de circa 40 °C. Am cerut pompierilor să ne ajute cu o dronă echipată cu o cameră termică. Aceasta poate măsura cu precizie temperatura obiectelor și a diferitelor zone din oraș. Rezultatele au fost șocante. De exemplu, temperatura caroseriei mașinii de acolo a urcat până 77 de grade Celsius.”

Și în Germania, s-au înregistrat 41,5 grade Celsius în estul țării, un nou record național.

Fred PLEITGEN, CORESPONDENT CNN „ Mulți germani ies pe afară ca să facă față căldurii pentru că în Europa nu prea poți scăpa de căldură baricadându-te în casă. În Germania, dar și în alte țări europene foarte puține locuințe au aer condiționat. Arșița afectează și infrastructura. În Germania, pe mai multe autostrăzi asfaltul a crăpat. Unele drumuri au fost închise, iar în alte locuri au fost instituite restricții de viteză.”



Măsurile au antrenat ambuteiaje monstruoase.

„ Suntem blocați în ambuteiaj de 4 ore.”



In Franta, arșița a lasat locul unor temperaturi mai suportabile, dar abia acum devine evident impactul devastator al celor zece zile de calvar.

Autoritățile au anunțat cel putin o mie de decese cauzate de temperaturile extreme.

Zouhaeir HAEIR HERTELLI, PATRON FIRMĂ DE POMPE FUNEBRE „ Primesc cam 100 de apeluri pe zi, atât de la colegi de breaslă care nu pot onora cererile, cât și de la rude ale unor persoane decedate. Sunt silit să-i refuz, pentru că pur și simplu nu mai am loc să primesc trupuri. Am propus autorităților să ne permită să aducem un container frigorific în fața casei funerare, încă așteptăm să primim aprobare.”

Veronique BERTRAND, DIRECTOR FIRMĂ DE POMPE FUNEBRE „ E nevoie de solidaritate, să ne gândim la vecinii care trăiesc singuri, să verificăm din timp în timp dacă se hidratează și dacă le poartă cineva de grijă.”



In 2003, un episod canicular prelungit a fost considerat responsabil pentru cel putin 15 mii de decese in Franta.