Valul de căldură care a încins vestul Europei se îndreaptă spre est. La Paris, autoritățile au interzis consumul și vânzarea alcoolului în spațiile publice pentru a reduce presiunea asupra spitalelor, iar Germania, Cehia și Austria se pregătesc pentru temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Autoritățile germane au anulat semimaratonul programat în weekend la Hamburg, iar compania feroviară națională i-a îndemnat pe călători să anuleze deplasările deja plătite.

Belgia a înregistrat ieri cea mai caldă zi de iunie de când se fac înregistrări meteorologice. La Bruxelles, s-au atins 34,5 grade celsius. Astăzi va fi chiar mai cald.



SÉBASTIEN DOUTRELOUP – METEOROLOG: „Vestul Belgiei este afectat de valul de căldură. Provinciile Liege și Limburg vor înregistra temperaturi de peste 40 de grade Celsius.”



Vorbim despre o temperatură excepțională, înregistrată doar de două ori în ultimele opt decenii.



În Țările de Jos, meteorologii au emis pentru prima dată în istorie un cod roșu de caniculă, în vigoare pentru cea mai mare parte a teritoriului. Și aici vor fi astăzi 40 de grade Celsius.



La Amsterdam, localnicii au căutat răcoarea pe canalele care strabat orașul.



„Eu locuiesc într-un apartament aflat într-o clădire din secolul 18, care se încinge îngrozitor.”



Valul de caniculă afectează și Germania. La Koln, unde au fost ieri 38 de grade, autoritățile au instalat stații speciale de răcorire.

Iar în Marea Britanie, meteorologii au prelungit până diseară codul roșu de căldură extremă pentru Londra și o parte din sudul Angliei. Este pentru prima dată în istorie când alerta maximă rămâne în vigoare timp de trei zile consecutiv. Serviciul londonez de ambulanță a înregistrat un număr record de solicitări de ajutor legate de căldură.



Experții avertizează că vipia din vestul Europei va ajunge și în România. Potrivit meteorologilor, va fi unul dintre cele mai lungi valuri de căldură întâlnite vreodată în luna iunie.