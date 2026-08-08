Valurile de căldură pun o presiune suplimentară asupra penitenciarelor din Europa, unde supraaglomerarea și condițiile precare din clădirile vechi amplifică dificultățile atât pentru deținuți, cât și pentru angajați. Franța, Italia și Belgia se numără printre statele cele mai afectate.

Într-o zi în care temperaturile au depășit 37 de grade Celsius, Manu, un deținut în vârstă de 29 de ani, stătea întins pe patul din celula sa din închisoarea Orleans-Saran, una dintre cele mai noi unități penitenciare din Franța. Pentru a se răcori, el atârnase prosoape umede de gratiile ferestrei.

„Trebuie să faci față situației din punct de vedere psihic”, a spus el, descriind condițiile din timpul caniculei. Reuters a însoțit o vizită efectuată în iulie la închisoarea franceză și a discutat cu peste 40 de persoane din Franța, Italia și Belgia, printre care deținuți, activiști, directori de penitenciare, medici și reprezentanți ai sindicatelor.

Mulți dintre cei intervievați au descris o criză amplificată de temperaturile extreme.

Franța, confruntată cu o supraaglomerare severă

Inspectorul-șef al închisorilor din Franța, Dominique Simonnot, a declarat că instituția sa a primit un număr neobișnuit de mare de plângeri din partea deținuților în timpul valului de căldură din iunie. Numărul apelurilor a fost atât de mare încât a fost nevoie de angajarea temporară a unei persoane suplimentare pentru a le gestiona.

„Imaginați-vă: noi ne sufocăm în apartamentele noastre, iar ei sunt trei sau patru persoane într-o celulă de nouă metri pătrați, într-o clădire care nu este adaptată, fără aer condiționat, veche și unde căldura este copleșitoare”, a spus Simonnot. La 1 iulie, rata medie de ocupare a penitenciarelor franceze era de 141,3%, potrivit datelor guvernamentale.

În Limoges, un deținut i-a spus avocatului său și mamei sale că ar fi leșinat din cauza căldurii și s-ar fi lovit la cap în timp ce se ridica pentru a merge la toaletă, în primele ore ale zilei de 8 iulie. Un reprezentant al sindicatului gardienilor a prezentat însă o altă versiune, potrivit căreia bărbatul s-ar fi accidentat în timp ce încerca să ajungă la fereastră pentru a lua aer.

Reuters precizează că nu a discutat cu deținutul și nu a putut verifica independent niciuna dintre cele două versiuni. Autoritățile penitenciare din regiunea Bordeaux au declarat că au luat măsuri pentru a face față temperaturilor ridicate, inclusiv prin acces suplimentar la dușuri și apă. Deținuților li s-a permis, de asemenea, să cumpere ventilatoare și cremă de protecție solară. Ministerul Justiției din Franța a anunțat măsuri similare în penitenciarele din întreaga țară.

„Pe termen mediu și lung, trebuie pur și simplu să încercăm să combatem supraaglomerarea închisorilor, care accentuează dificultățile generate de valul de căldură”, a declarat la sfârșitul lunii iunie Sacha Straub-Kahn, purtător de cuvânt al Ministerului Justiției.

Italia: ventilatoare, frigidere și noi locuri în penitenciare

Problema nu este însă specifică Franței. În Italia, rata de ocupare a penitenciarelor a ajuns la 139,7% la sfârșitul lunii iulie, potrivit organizației pentru drepturile deținuților Antigone. Pe 14 iulie, o coaliție de organizații italiene pentru drepturile deținuților a organizat vizite simultane în 34 de penitenciare pentru a atrage atenția asupra condițiilor considerate inumane.

„Este absurd să nu existe frigidere în celule, este absurd să nu existe ventilatoare peste tot”, a declarat Patrizio Gonnella, directorul Antigone, în fața închisorii Regina Coeli din Roma. Ministerul Justiției din Italia a alocat 800.000 de euro pentru achiziționarea de ventilatoare și frigidere și s-a angajat să creeze 10.000 de locuri suplimentare în penitenciare până la sfârșitul anului.

Potrivit datelor ministerului, până în prezent nu a fost creat însă niciunul. Parlamentul italian a adoptat în iulie și o lege menită să reducă supraaglomerarea. Aceasta permite ca mii de deținuți cu probleme de dependență de droguri sau alcool să își execute pedepsele la domiciliu, în timp ce urmează programe de reabilitare.

La Cosenza, în sudul Italiei, garantul național al drepturilor deținuților, Riccardo Turrini Vita, a cerut îndepărtarea unor panouri din plexiglas montate la ferestrele penitenciarului local, deoarece acestea împiedicau circulația aerului. Panourile fuseseră instalate în 2021 pentru a preveni folosirea dronelor pentru introducerea unor obiecte interzise, precum telefoanele mobile. Acestea au fost îndepărtate luna trecută.

„Ventilația este un element esențial și este, de asemenea, prevăzută în mod expres de lege”, a declarat Turrini Vita.

Deținuții cu probleme psihice, printre cei mai vulnerabili

În Belgia, rata de ocupare a penitenciarelor era de 121% în august, potrivit Conseil Central de Surveillance Penitentiaire. Ministrul Justiției, Annelies Verlinden, a anunțat în iulie că deținuții au primit acces suplimentar la apă și dușuri. În două dintre cele mai vechi penitenciare ale țării, la Gent și Merksplas, directorii au raportat o creștere a tensiunilor în timpul valurilor de căldură, inclusiv mai multe altercații între deținuți și confruntări cu personalul.

La Gent, penitenciarul găzduia 447 de persoane, deși capacitatea sa era de doar 260 de locuri.

„Toate problemele legate de supraaglomerare sunt de două sau de zece ori mai dificile atunci când are loc un val de căldură”, a declarat directorul Pieter Van Caeneghem.

La Merksplas, directorul Serge Rooman a spus că, în urmă cu trei ani, a început să permită deschiderea ferestrelor celulelor pe timpul nopții și a unor uși pentru a crea curenți de aer, chiar dacă astfel erau încălcate anumite protocoale de securitate. Ulterior, aceste măsuri au fost incluse în ghidurile oficiale.

„Problemele fundamentale țin de clădiri”, a spus Rooman, indicând ferestrele cu geam simplu și lipsa sistemelor de ventilație.

„Nimeni nu câștigă voturi spunând că va construi sau renova închisori pentru că vara este prea cald”, a adăugat el.

„Dar în Belgia, pedeapsa constă în privarea de libertate, nu în expunerea la condiții inumane.”

Supraaglomerarea și temperaturile extreme sunt cu atât mai problematice în condițiile în care o parte importantă a populației penitenciare se confruntă cu probleme de sănătate mintală sau dependențe.

În Belgia, aproximativ jumătate dintre deținuți suferă de o tulburare psihiatrică, potrivit Consiliului Central de Supraveghere Penitenciară. În Franța, două studii finanțate din fonduri publice au arătat că aproximativ două treimi dintre persoanele încarcerate prezentau probleme psihiatrice sau de dependență la momentul intrării în penitenciar.

Aceste categorii de persoane sunt „deosebit de vulnerabile în perioadele de căldură extremă”, a explicat Thomas Fovet, autorul principal al studiilor publicate în 2023 și 2025, pentru Reuters, scrie digi24.ro