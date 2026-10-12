Prețul petrolului a scăzut luni, 12 octombrie, după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice. În același timp, perspectiva unor livrări suplimentare de motorină din Rusia a pus presiune asupra prețurilor produselor petroliere.

Petrolul Brent s-a ieftinit cu 22 de cenți, sau 0,2%, ajungând la 104,50 dolari pe baril. Cotația petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 40 de cenți, sau 0,4%, până la 91,45 dolari pe baril. La începutul ședinței de tranzacționare, ambele cotații înregistraseră scăderi de peste 1%, transmite Reuters.

Prețul motorinei a coborât și mai mult

Contractele futures pentru motorină au scăzut cu 4,6%, până la 1.415 dolari pe tonă, după ce Trump a anunțat că Rusia va livra imediat peste 300.000 de tone de motorină, echivalentul a 2,25 milioane de barili, pentru piețele din Statele Unite și cele internaționale. Alte livrări ar urma să aibă loc ulterior.

Totuși, efectul acestor livrări asupra pieței rămâne incert. Analistul Tamas Varga, de la compania PVM, a menționat că industria rusă de rafinare a fost puternic afectată. În același timp, Moscova a relaxat parțial restricțiile asupra exporturilor de motorină, permițând scoaterea pe piața internațională a încă 500.000 de tone.

Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic

Duminică, Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă că așteaptă detalii despre înțelegere, în timp ce Moscova nu a comentat anunțul.

Citeste si : Trump anunță „un armistițiu energetic” între Ucraina și Rusia

Pe de altă parte, conflictul din Orientul Mijlociu continuă să mențină prețul petrolului Brent peste 100 de dolari pe baril. Atacurile asupra petrolierelor care traversează Strâmtoarea Ormuz și riscurile pentru exporturile de petrol din regiune alimentează temerile privind aprovizionarea pieței.

Banca Goldman Sachs și-a majorat prognoza pentru prețul petrolului Brent în decembrie, de la 85 la 90 de dolari pe baril. Analiștii estimează că petrolul american WTI va costa, în medie, 81 de dolari pe baril în decembrie 2026 și 73 de dolari în 2027.

Citeste si : Rusia a atacat infrastructura energetică a Ucrainei după ce Trump a anunțat un armistițiu - VIDEO