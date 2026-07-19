O viitură violentă, cu buşteni, pietre şi nisip, a paralizat duminică după-amiază stațiunea Bușteni de pe Valea Prahovei. Mai multe mașini au fost luate de apă, iar traficul este blocat pe DN 1, într-un interval în care mulți turiști se întorc de obicei spre casă de pe Valea Prahovei. Și în București și Ilfov a fost o rupere puternică de nori, fiind emise mesaje Ro-Alert de cod roșu de furtuni.

Cel puţin un cartier al oraşului Buşteni este complet izolat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, citat de News.ro, ploile torenţiale au creat probleme în mai multe zone din stațiunea Buşteni, pompierii intervenind pentru sprijinirea populaţiei afectate de acumulările de apă şi pentru evacuarea unor persoane rămase în autoturisme, în condiţiile în care precipitaţiile abundente au dus la acumulări importante de apă pe unele străzi ale orașului. Intervenţiile sunt acum în desfăşurare, transmite hotnews.ro.

O femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de o viitură la intrarea în Buşteni dinspre Sinaia. Aceasta a fost ajutată iniţial de un cetăţean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia şi primeşte ajutor medical într-o ambulanţă.

O rupere de nori care a avut loc sus pe munte, în Bucegi, a provocat blocarea întregii staţiuni Buşteni. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creşterea nivelului apei în albia pârâului Jepi, acesta a ieşit din matcă, iar viituri cu buşteni, pietre şi nisip s-au revărsat pe DN 1.

„A fost sus rupere de nori. Pe toate văile s-a acumulat apa şi a venit pe firul văii Jepilor. A crescut nivelul apei în pârâul Jepi, s-a blocat un pod chiar unde este telecabina Buşteni, s-a blocat cu buşteni, că prima dată vin buşteni şi bolovani şi nisip şi tot ce înseamnă pârâul Jepi se scurge pe DN1″, a declarat pentru News.ro fostul primar al staţiunii Buşteni, Mircea Corbu.

Rupere de nori și în București

Pentru zona municipiului București și județul Ilfov, meteorologii au emis, duminică după-amiază, inițial o avertizare Cod portocaliu de ploi şi vijelii, fiind emis și un mesaj RO-Alert, pentru intervalul 16:13 – 17:00. Câteva minute mai târziu a fost transmis locuitorilor din zonă un nou mesaj RO-Alert, de data aceasta avertizarea fiind Cod roșu. Prognoza de vijelii a fost actualizată până la ora 17:30.

„Avertizare meteo COD PORTOCALIU – averse torențiale ce vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (70-80 km/h), grindină (2-3 cm). Perioada de manifestare: 19.07.2026, între 16:13 – 17:00. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție!”.

„Avertizare meteo – COD ROȘU – vijelie cu rafale de 90 km/h, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, grindină (1-3 cm). Perioada de manifestare: 16:32 – 17:30. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție!”.