S-au rupt norii aseară și peste noapte în mai multe zone din România. În județul Gorj vijelia și ploile torențiale au făcut prăpăd! A bătut și grindina, iar în satele de lângă Târgu Jiu, acoperișurile unor case au fost sparte de bucățile de gheață! Vântul puternic a pus la pământ copaci și stâlpi, iar sute de locuințe au rămas fără curent. În Defileul Jiului un arbore a căzut peste liniile electrice și a blocat traficul feroviar.

„-Vai de mine , mama ce e afară, vai de mine...așa ceva. Nu se poate așa ceva.. vai de mine”.

La Bălănești, în județul Gorj, a fost situația cea mai gravă. Oamenii s-au trezit dintr-o dată cu grindina în grădini și pe case, dar și cu un vânt puternic.

„Deci, din punctul meu de vedere nimeni nu a anuntat asa ceva eu nu am auzit astazi, vai de capul meu, uite ce e pe jos, zăpadă în august, piatră.”

„Table de azbociment, țiglele prin spate, le-am pus azi noapte, am zis că mai plouă.

- Dar a dat tare?

- Tare, și învârtită așa, vârtej puternic. - Ca la o tornadă?

- Da, da, ca la o tornadă, așa ceva n-am văzut, a rupt pomii pe aici în sus, totul”.

„- Știți cum a fost, nici nu se vedea nimic, pietre, piatră pe jos luai cu lopata.

– Prin grădină?

- Prin grădină fusei un pic, totul e pe jpos, roșii, ardei, via e făcută praf, strugurii tot pe jos”.

„De 44 de ani așa ceva nu am văzut. Nu credeam că pot să trăiesc să văd așa ceva decât la televizor. Nu se vedea 2 metri în fața ochilor, totul zbura, pietrele ziceai că e mitralieră”.

„A fost cum n-a fost pe la noi de ani de zile. Nu-mi amintesc să fi fost așa ceva, vânt puternic, grindină, ploaie torențială”.

Vremea rea a făcut probleme și în satele din vecinătate.

Liviu COTOJMAN, PRIMAR AL COMUNEI ROȘIA DE AMARADIA: „Sunt două străzi blocate în totalitate, așa cum vedeți și în spatele meu, nu se mai poate circula pe acest sens. Energia electrică așa cum vă spuneam e întreruptă”.

Meteorologii din România spun că au fost emise mai multe avertizări de tipul cod portocaliu de vreme rea. 13 județe din țara vecină se află până mâine sub Cod galben de instabilitate atmosferică: cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.