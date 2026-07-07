O serie de explozii au putut fi auzite marți în capitala Siriei, chiar în momentul unei vizite la Damasc a președintelui francez Emmanuel Macron, scrie Reuters.

Mai multe dispozitive au explodat marți la Damasc, în apropierea hotelului în care stă președintele francez Emmanuel Macron.

Autoritățile au blocat drumurile și au luat măsuri de securitate după incidente, scrie Reuters.

Macron este primul lider important al UE care vizitează Damascul de la răsturnarea președintelui sirian Bashar al-Assad de către rebelii conduși de actualul președinte, Ahmed al-Sharaa.

Vizita lui Macron subliniază transformarea geopolitică a Siriei sub conducerea lui Sharaa, un fost comandant al-Qaeda care a stabilit legături strânse cu puterile occidentale și din Orientul Mijlociu care l-au ocolit pe Assad.

„Mă aflu aici pentru a reafirma angajamentul Franței față de poporul sirian. Pentru o Sirie suverană, unită în diversitatea sa și în pace cu vecinii săi. Împreună, să deschidem o nouă pagină de stabilitate și pace”, a declarat Macron.

Reconstrucția Siriei urmează să fie una dintre temele-cheie ale vizitei, iar Macron va fi însoțit de lideri din mediul de afaceri, printre care directorii executivi ai TotalEnergies și ai grupului francez de transport maritim de containere CMA CGM, a declarat un oficial al președinției franceze reporterilor înaintea vizitei.

Macron va sublinia, de asemenea, angajamentul Franței față de o Sirie liberă și pluralistă, care respectă toate comunitățile sale, și se va întâlni cu sirieni de toate proveniențele și afilierea, a adăugat oficialul.

Sharaa, membru al majorității musulmane sunnite din Siria, s-a angajat să construiască o nouă ordine incluzivă în Siria, după încheierea celor peste cinci decenii de guvernare cu mână de fier a familiei Assad.

Însă promisiunea sa a fost pusă la încercare de valuri de violență între forțele proguvernamentale și membrii grupurilor religioase și etnice minoritare, soldate cu sute de morți anul trecut.

Un reprezentant oficial al președinției franceze a declarat că Siria ar putea fi un partener al Franței numai dacă pluralismul ar fi pe deplin luat în considerare și că, pentru Franța, ar fi exclus ca o formă de putere exclusivă să înlocuiască pur și simplu o alta.

Sharaa s-a întâlnit cu Macron în cadrul unei vizite în Franța anul trecut, prima sa vizită într-o țară europeană de la răsturnarea lui Assad. Macron a fost unul dintre principalii susținători ai ridicării sancțiunilor occidentale, care au fost în mare parte eliminate anul trecut, relatează hotnews.ro.

*Sursa video: independent.md