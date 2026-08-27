Deplasarea neobișnuită a directorului CIA la Moscova din această săptămână a avut ca scop avertizarea Rusiei împotriva oricărui atac îndreptat împotriva NATO. Despre asta au scris mai multe publicații americane, după ce Donald Trump a încercat să minimizeze importanța acestei vizite. Potrivit publicației Politico, care citează surse, avertismentul ar fi vizat în primul rând Estonia, Letonia și Lituania. Șeful spionajului extern rus confirmă că s-a întâlnit cu directorul CIA și spune că au discutat chestiuni care țin de competența serviciilor speciale, calificând astfel de întrevederi drept „o practică obișnuită”.

Donald Trump susține că vizita directorul CIA la Moscova a fost mai degrabă „una de rutină". Președintele american a lăsat să se înțeleagă că, în cadrul întâlnirii de la Kremlin, s-a discutat despre situația războiului din Ucraina. De cealaltă parte, șeful spionajului extern rus, Serghei Narîșkin, confirmă că s-a întâlnit cu John Ratcliffe la Moscova. Narîșkin spune că discuțiile au vizat chestiuni din competența serviciilor speciale.

Serghei NARÎȘKIN, ȘEFUL SPIONAJULUI EXTERN RUS: „Întâlnirea a avut loc și nu este nimic neobișnuit în acest lucru. În activitatea serviciilor speciale, întâlnirile dintre șefii acestora sau întrevederile directe, inclusiv în format online, fac parte din munca noastră. În cadrul întrevederii, am discutat o serie de subiecte care țin de competența serviciilor de informații. Iar competența serviciilor de informații, după cum bine înțelegeți, este un domeniu destul de delicat.”

Presa occidentală și analiștii politici oscilează, însă, între mai multe ipoteze. Potrivit Wal Street Journal, șeful CIA ar fi venit la Moscova cu un avertisment pentru Vladimir Putin - să nu atace direct sau cu mijloacele războiului hibrid o țară membră NATO.

Dominic WAGHORN, SKY NEWS: „S-ar putea să fi adus un avertisment. Pentru că au fost o serie de incidente, incursiuni cu drone, în Germania, sau în țările baltice. Chiar pe aeroportul din Leipzig a fost descoperită o dronă cu exploziv, iar acuzațiile au fost la adresa Rusiei. Și este posibil ca Ratcliffe să-i fi transmis lui Vladimir Putin: "Știm ce faceți!"

Și Politico susține că principalul obiectiv al vizitei șefului CIA, John Ratcliffe, la Moscova a fost încercarea de a convinge Kremlinul să renunțe la ideea unui atac asupra unor țări NATO. Potrivit publicației, care citează surse, ar fi vorba în primul rând despre Estonia, Letonia și Lituania.

Gitanas NAUSEDA, PREȘEDINTELE LITUANIEI: „Am fost informați de către partenerii noștri că informațiile despre întâlnire, inclusiv scopul și conținutul acesteia, ne vor fi furnizate cu promptitudine, probabil săptămâna viitoare. Pot doar să presupun că întâlnirea are într-adevăr ca scop reducerea tensiunilor geopolitice din regiunea noastră, iar acesta este un lucru pe care îl privesc în mod pozitiv.”

În paralel, țările din nordul Europei și regiunea baltică își consolidează apărarea. Suedia vrea să creeze un scut comun de apărare aeriană pentru nordul Europei și statele baltice, dacă partidul de guvernământ va rămâne la putere după alegerile parlamentare din septembrie. Proiectul ar urma să fie implementat treptat, însă autoritățile de la Stockholm nu au precizat când ar putea deveni complet operațional.

Maria MALMER, MINISTRUL SUEDEZ DE EXTERNE: „Crearea unei protecții cuprinzătoare în întreaga noastră regiune va necesita mai multe sisteme de apărare care să funcționeze împreună și să facă schimb de date de la senzori, pentru a detecta și contracara rachetele balistice, rachetele de croazieră, dronele și alte amenințări.”

Însă, potrivit Bloomberg, Kremlinul pare să se pregătească pentru o nouă escaladare a conflictului din Ucraina, pe fondul blocajului în care au ajuns eforturile de negociere a încetării războiului. Publicația mai notează că ar fi vorba de un nou val de mobilizare în Federația Rusă, care s-ar pregăti din ordinul lui Vladimir Putin. Dar și de noi atacuri mai intense cu rachete balistice împotriva Kievului și a infrastructurii din alte orașe ucrainene. Pe de altă parte, unii analiști sugerează că discuțiile au fost axate - de fapt - pe războiul din Iran. Asta după ce secretarul trezoreriei americane a avertizat că vor fi sancțiuni financiare drastice pentru orice țară care continuă să facă comerț cu Iranul, sau sprijină Teheranul.

Michal CLARKE, SKY NEWS: „Știm că rușii îi ajută tot timpul pe iranieni. Și, probabil, ceea ce directorul CIA i-a spus omologului său rus a fost: „știm că faceți asta și multe altele, iată dovezile, este timpul să vă opriți! Vorbim serios când spunem că vă vom sancționa!”

Moscova nu a dezvăluit însă ce s-a discutat. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat ieri că Ratcliffe a avut contacte cu serviciile ruse de informații, dar nu s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Analiștii subliniază că un director al Agenției centrale de informații nu vine personal la Moscova fără un motiv cu adevărat important. Aliații Statelor Unite se arată încrezători că misterul din jurul acestei vizite va fi dezvăluit în curand. Precedenta vizită a unui șef CIA a avut loc cu puțin timp înainte de invazia în Ucraina. Directorul de atunci s-a întâlnit cu Vladimir Putin și a încercat să prevină războiul, dar fără succes.