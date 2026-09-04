„Vocea României” revine în această seară pe micile ecrane, cu un nou sezon și reguli care pot schimba jocul. Cei cinci antrenori – Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu – sunt gata să descopere cele mai bune voci și să-și formeze echipele.

Printre noutăți se numără „Butonul a doua șansă”, care le permite antrenorilor să revină asupra unei decizii, dar și un avantaj special pentru Pavel Bartoș, care va putea readuce în competiție un concurent eliminat la audițiile pe nevăzute.

Prima ediție a sezonului 14 poate fi urmărită astăzi, imediat după Știrile PRO TV.