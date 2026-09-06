Zborurile aeriene au fost suspendate, duminică dimineaţă, la principalul aeroport din Jakarta, în Indonezia, din cauza cenuşii vulcanice aruncate de vulcanul Anak Krakatau, care a intrat în erupţie vineri seara, relatează Reuters.

Elena Pozdîrcă
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Aeroportul Soekarno-Hatta a anunţat pe reţeaua de socializare Instagram că zborurile vor fi suspendate până la ora 09:30, ora locală, scrie News.ro.

Aproximativ 209 de zboruri, dintre care mai multe internaţionale, au fost afectate, a declarat Ministerul Transporturilor din Indonezia.

Norii de cenuşă vulcanică au perturbat activităţile în provinciile Lampung, de pe insula Sumatra, şi Banten, de pe insula Java, a declarat un purtător de cuvânt al Agenţiei Naţionale pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB).

Potrivit BNPB, nu există niciun risc iminent de tsunami, scrie știrileprotv.ro.

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