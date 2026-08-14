Euforia recentei eclipse de Soare s-a transformat, pentru unii entuziaști, în îngrijorare. La doar o zi după mult-așteptatul fenomen astronomic, mai multe persoane au ajuns la spital cu probleme de vedere.

Din păcate, medicii oftalmologi nu le-au dat vești prea bune. Potrivit specialiștilor, leziunile provocate de privitul direct spre Soare pot fi ireversibile.

În Marea Britanie, cel puțin 30 de persoane au cerut ajutor medical după ce au privit eclipsa de Soare fără protecție adecvată. Acuză dureri de ochi, dureri de cap sau amețeli. Spania, Germania și Franța au raportat și ele cazuri asemănătoare.

„Am privit destul de mult direct spre Soare. Știu că nu trebuia să fac asta, dar eram într-o poziție incomodă, cu ochii direct spre Soare. Acum mă doare puțin ochiul drept. Sper să-mi treacă."

Primele simptome pot părea banale: vedere încețoșată, apariția unei pete negre în centrul câmpului vizual, culorile nu mai sunt percepute corect sau liniile drepte încep să pară ondulate. Dacă apar astfel de semne, medicii recomandă un consult oftalmologic cât mai rapid.

Helmut Grimm, medic oftalmolog: „Dacă privești direct spre Soare prea mult timp, lumina concentrată trece prin cornee și cristalin și ajunge la maculă, zona responsabilă pentru cea mai clară vedere. Se poate produce căldură, iar arsurile pot apărea foarte repede și pot provoca leziuni ireversibile."

Practic, retina poate fi arsă de radiația solară. Problema este că nu întotdeauna durerea apare imediat.

În zona maculei se află foveea. Ea oferă cea mai clară și fină vedere. Acolo se poate produce ceea ce medicii numesc retinopatie solară.

Saskia Sánchez, medic oftalmolog: „Zona afectată de retinopatia solară în maculă se află chiar aici, în fovee. Aici arată că un ou prăjit mic, iar acolo se produce leziunea”.

Cu alte cuvinte, când suntem expuși la radiațiile ultraviolete, care sunt cele mai dăunătoare pentru ochi, atunci apare problema. Iar un spectacol de câteva minute pe cer se poate transforma într-o problemă de vedere pentru ani buni.

Saskia Sánchez, medic oftalmolog: „Din păcate, nu există un tratament specific. Trebuie să așteptăm și să vedem cum o să evolueze. Examinarea este importantă pentru a evalua starea inițială și pentru a urmări evoluția. Există posibilitatea unei ameliorări spontane, dar este posibil și să nu existe o recuperare.”

Iar consecințele pot rămâne pentru tot restul vieții: o pată întunecată în centrul câmpului vizual, vedere permanent încețoșată, dificultăți la citit sau la recunoașterea detaliilor, informează stirileprotv.ro.

Citeste si : Spectacolul astronomic continuă cu alte două eclipse. Când vor avea loc și de ce următoarea e considerată eclipsa secolului