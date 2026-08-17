Cel puțin 35 de persoane au fost reținute în centrul Moscovei, lângă clădirea Curții Supreme a Federației Ruse, unde luni este examinat apelul formațiunii „Yabloko” împotriva deciziei de excludere de la alegerile parlamentare. Informația a fost făcută publică de șeful filialei moscovite a partidului, Kirill Goncharov.

Potrivit informațiilor sale, un grup a fost dus la secția de poliție „Khamovniki”, iar al doilea — la secția de poliție „Arbat”. „Deoarece am asistat la aceste fapte cu ochii mei, pot afirma cu certitudine că oamenii au fost reținuți fără temei și fără motive. Mă adresez poliției din capitală: eliberați-i pe acești tineri”, a scris el pe canalul său de Telegram.

Unul dintre cei reținuți este actorul Viktor Balabanov, în vârstă de 73 de ani, candidat la Duma de Stat din partea partidului „Yabloko”, care a venit la ședință în calitate de martor în acest dosar. „Slovo Zashchetei” scrie, de asemenea, că forțele de ordine încearcă să-i alunge pe susținătorii partidului de lângă clădirea tribunalului. Potrivit informațiilor furnizate de apărătorii drepturilor omului, a fost reținută și activista partidului „Yabloko”, Evghenia Titova. Ședința de examinare a apelului partidului se va desfășura în regim public, dar nu va fi transmisă în direct, a anunțat serviciul de presă al Curții Supreme.

Pe 10 august, lista federală a partidului „Yabloko” a fost retrasă de pe listele pentru viitoarele alegeri pentru Duma, în urma unei acțiuni în justiție intentate de partidul „Rodina”. Unul dintre motivele care au stat la baza acestei decizii a Curții Supreme l-au constituit donațiile primite în contul partidului „Yabloko” de la persoane care, anterior, primiseră transferuri din străinătate. Conform estimărilor Rosfinmonitoring, suma donațiilor s-a ridicat la 16,9 mii de ruble.

Cererea partidului „Yabloko” este examinată de judecătorul Vladimir Zaitsev, care, în 2018, a decis că excluderea politicianului Alexei Navalnîi de la alegerile prezidențiale din Federația Rusă a fost legală, iar în februarie 2026, în cadrul unui complet de trei judecători, a menținut statutul de „organizație teroristă” pentru persoana juridică americană „Fundația pentru Combaterea Corupției” (FBC), relatează digi24.ro.