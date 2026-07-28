Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au întâlnit astăzi la Casa Albă, într-un moment crucial pentru Ucraina. Liderul de la Kiev a încercat să obțină noi garanții de sprijin militar din partea Statelor Unite, în timp ce atacurile rusești continuă, iar eforturile diplomatice pentru încheierea războiului rămân blocate.Volodimir Zelenski a calificat drept „bună” întâlnirea sa cu Donald Trump, care a durat aproximativ o oră.

Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au revăzut astăzi la Casa Albă pentru discuții privind apărarea Ucrainei și cooperarea strategică dintre Washington și Kiev, pe fondul intensificării atacurilor rusești.

La începutul întrevederii, Donald Trump a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Ucraina. Principalele discuții au vizat consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Volodimir Zelenski a calificat drept „bună” întâlnirea sa cu Donald Trump, care a durat aproximativ o oră. Potrivit lui Zelenski, cei doi lideri au analizat posibilitatea ca Ucraina să obțină licențe pentru producerea interceptoarelor destinate sistemelor Patriot, dar și alte proiecte comune în domeniul apărării.



Ieri Zelenski a fost în Marea Britanie, unde s-a întîlnit cu noul prim-ministru. El fiind primul lider străin primit de Andy Burnham după instalarea acestuia la Downing Street 10.

Premierul a adăugat că susține Ucraina și că va respecta toate angajamentele asumate de Marea Britanie față de Kiev.

Andy BURNHAM, PREMIERUL MARII BRITANII: „Volodimir, ești primul lider pe care îl primesc personal de la preluarea mandatului. Și acest lucru nu este deloc întâmplător. Am vrut să transmit un mesaj foarte clar: suntem alături de Ucraina sută la sută. ”

La rândul său, Zelenski a afirmat că relația dintre Ucraina și Marea Britanie este mai puternică decât oricând.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Îi mulțumesc lui Andy pentru angajamentul său față de acest parteneriat și pentru atenția pe care o acordă apărării și securității noastre. Apărarea și securitatea nu sunt doar simple cuvinte.”

Cei doi lideri s-au întâlnit și cu peste 200 de militari ucraineni care au participat în ultimele trei săptămâni la exercițiul naval Sea Breeze, desfășurat în Marea Britanie. În timpul vizitei, Burnham a anunțat că Marea Britanie va pune la dispoziția Ucrainei proprietatea intelectuală pentru noul sistem de război electronic „Stone Cloak”, astfel încât tehnologia să poată fi produsă pe scară largă în Ucraina. Dispozitivele Stone Cloak, de dimensiunea unei tablete, sunt concepute pentru a împiedica detectarea dronelor pe care sunt instalate. Ministerul britanic al Apărării a furnizat deja forțelor ucrainene mii de astfel de dispozitive.

Potrivit Downing Street, tehnologia testată în Ucraina va fi integrată și în viitoarea generație de arme cu rază lungă de acțiune a Marii Britanii.