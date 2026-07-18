Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că forțele țării sale au atacat și lovit peste noapte două centre logistice majore ale Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia.

Potrivit liderului de la Kiev, aceste lovituri au venit atât ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene, cât și pentru că erau folosite pentru livrarea de componente pentru efortul de răzbboi al Moscovei.

„În special, ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii noastre civile, precum și asupra orașelor și comunităților noastre, au fost lovite două instalații logistice majore – în regiunile Moscovei și Tambov, la peste 500 și, respectiv, aproape 700 de kilometri de linia frontului”, a scris Zelenski pe X după ce au apărut informații privind loviturile asupra depozitelor Wildberries, „emagul” rusesc.

„Agresorul le-a folosit pentru a furniza componente supuse sancțiunilor, destinate producției de drone și echipamentelor de navigație”, a adăugat el, transmite hotnews.ro.

Imagini postate pe canalele de știri de pe Telegram au arătat incendii de amploare la centrele logistice Wildberries.

„În plus, atacurile ucrainene cu rachete de rază medie au vizat ținte din apele Mării Azov și ale Mării Negre“, a spus Zelenski, referire la Operațiunea „MoLoChKa”, despre care șeful dronelor ucrainene a spus sâmbătă că a forțat Rusia să retragă de pe front unități Rubikon pentru a-și proteja navele.

Atac uriaș al Ucraieni

Armata ucraineană a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un mare atac cu drone asupra regiunii Moscovei, dar și în alte regiuni rusești, potrivit Kyiv Independent, AFP și Ruters.

Printre ținte au fost și două centre logistice principale ale Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, dintre care unul din orașul Elektrostal de lângă Moscova, unde un om a murit și 37 au fost răniți.

Celălalt mare depozit al „emagului rusesc” atacat a fost cel din Kotovsk, regiunea Tambov, unde bilanțul este de 7 morți și 24 de răniți, potrivit autorităților locale.

Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a afirmat că peste 370 de drone ucrainene au fost lansate către regiunea Moscovei, dintre care 64 au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală.