Volodimir Zelenski a declarat că SUA au contactat de mai multe ori Ucraina în privinţa experienţei dobândite în interceptarea dronelor Shahed de fabricaţie iraniană, a informat duminică agenţia de presă Ukrinform, citată de Xinhua.

„Am primit scrisori, telefoane şi solicitări din partea tuturor instituţiilor militare”, a declarat Zelenski, adăugând că Ucraina a răspuns la fiecare dintre acestea.

Interes internaţional pentru experienţa Ucrainei

De asemenea, preşedintele ucrainean a spus că de experienţa Ucrainei în acest domeniu s-au arătat interesate unele state din Golf, precum Emiratele Arabe Unite (EAU), Qatar, Arabia Saudită, Iordania şi Bahrein, cu ai căror lideri a discutat pe această temă.

Trump respinge oferta de ajutor a Kievului

Totuşi, într-un interviu telefonic acordat NBC News sâmbătă, preşedintele SUA, Donald Trump, a spus că resentimentele sale faţă de Volodimir Zelenski nu s-au atenuat şi a respins oferta liderului ucrainean de ajutor în ceea ce priveşte tehnologia dronelor.

„Zelenski este ultima persoană de al cărei ajutor avem nevoie”, a spus Trump.

De altfel, liderul de la Casa Albă a respins ajutorul Kievului în combaterea dronelor şi într-o declaraţie făcută săptămâna trecută pentru Fox News, când a spus că SUA „nu au nevoie de acesta”.

Kievul vrea control mai strict asupra exporturilor de drone

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean şi-a exprimat dorinţa de a întări controlul statului asupra vânzărilor de drone produse de ţara sa în străinătate, într-un moment în care experienţa Ucrainei dobândită în cei patru ani de luptă cu Rusia se dovedeşte a fi la mare căutare în Orientul Mijlociu, iar Kievul încearcă să profite de acest atu, notează AFP.

Specialişti ucraineni trimişi în statele din Golf

De la începutul războiului în Orientul Mijlociu, Ucraina afirmă că a trimis specialişti în drone în mai multe ţări din Golf pentru a le ajuta să respingă aparatele Shahed de concepţie iraniană.

Zelenski s-a plâns sâmbătă – în declaraţii aflate sub embargo până duminică – că unele ţări străine ar putea cumpăra drone direct de la companiile ucrainene, ocolind guvernul Ucrainei.

„Din păcate, unii reprezentanţi ai unor guverne sau ai unor companii doresc să ocolească statul ucrainean pentru a cumpăra anumite echipamente. Asta se întâmplă în prezent”, a continuat el, fără să numească ţările implicate.

Preşedintele ucrainean a ameninţat companiile care nu se vor conforma controlului guvernamental cu „măsuri neplăcute” şi a cerut miniştrilor săi să găsească „soluţii sistemice”.

„Am informat Ministerul Apărării şi am transmis semnale în acest sens” sectorului privat, a continuat Zelenski, apreciind că „producţia de drone moderne şi expertiza ucraineană în acest domeniu” ar putea constitui un sector la fel de profitabil ca petrolul.

Experienţa Ucrainei în combaterea dronelor ruseşti

Confruntându-se de patru ani cu atacuri ruseşti implicând sute de drone zilnic, armata ucraineană a acumulat o experienţă valoroasă în combaterea acestor dispozitive ieftine şi produse în masă.

Ucraina a dezvoltat în mod remarcabil capacităţi de bruiaj şi drone interceptoare, cunoştinţe pe care s-a oferit să le împărtăşească partenerilor săi.

Iranul a minimalizat sprijinul acordat de Ucraina ţărilor din Golf, apreciind că acesta este „pur simbolic”, avertizând totodată Kievul că „de acum a intrat într-o fază de confruntare directă” cu Teheranul şi că „întregul său teritoriu” a devenit o „ţintă legitimă”.