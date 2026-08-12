Președintele ucrainean a declarat marți că rachete balistice nord-coreene au fost folosite în atacul Rusiei, scrie Reuters.

Un atac lansat de Rusia în noaptea de luni spre marți a ucis șase persoane și a rănit cel puțin 19 în Zaporojie, a declarat primarul orașului, Rehina Harchenko.

Patru blocuri de locuințe și mai multe clădiri nerezidențiale au fost avariate în acest oraș din sud-estul țării, a scris Harchenko pe canalul său de Telegram.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, orașul a fost lovit cu rachete balistice nord-coreene, rachete „Zircon” și bombe aeriene ghidate.

Într-o postare pe X, el a scris: „A fost un atac brutal, calculat să provoace daune maxime în mod specific infrastructurii civile.”

Președintele Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un și-au consolidat relațiile de la debutul războiului Rusiei în Ucraina. În septembrie anul trecut, în timpul unei întâlniri la Beijing, Kim a promis că va face „tot ce putem pentru a ajuta Rusia”.

Zelenski a vorbit, de asemenea, despre atacuri asupra unui spital și a unor companii din Kiev în cursul nopții, în urma cărora cel puțin o persoană a fost rănită. Primarul capitalei, Vitali Kliciko, i-a îndemnat luni seara pe locuitori să se adăpostească.

Moscova a atacat, de asemenea, substații electrice din Herson și Harkov, provocând întreruperi de curent, a declarat Zelenski. Alte atacuri au avut loc în regiunile Donețk, Dnipro și Mikolaiv.

„Fiecare măsură luată de Rusia – creșterea producției de rachete balistice, aducerea de echipamente din Coreea de Nord, pregătirile pentru mobilizare – toate acestea arată că Moscova nu se pregătește pentru pace, ci pentru o escaladare a conflictului”, a scris Zelenski.

Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete în această vară, iar Zelenski a îndemnat aliații occidentali să ajute Kievul să-și consolideze apărarea antiaeriană și să intensifice presiunea sancțiunilor asupra companiilor care alimentează războiul dus de Moscova.

Între timp, Ucraina a ripostat, țintind infrastructura rusă, inclusiv rafinăriile de petrol și depozitele aparținând gigantului comerțului electronic Wildberries.

Marți, două depozite ale Wildberries din regiunea Voronej, la câteva sute de kilometri sud de Moscova, au luat foc în urma unor atacuri cu drone, soldate cu moartea unei persoane., scrie hotnews.ro.

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