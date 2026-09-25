Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că omologul său american Donald Trump a luat „decizia finală” de a acorda Ucrainei licența pentru producerea rachetelor interceptoare destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot. Anunțul a fost făcut vineri, după întâlnirea celor doi lideri la New York.

„În timpul ultimei noastre întâlniri, președintele Trump mi-a confirmat că a luat o decizie finală: Ucraina va primi licențe pentru producerea rachetelor Patriot”, a declarat Zelenski în cadrul unei întâlniri cu presa.

Potrivit președintelui ucrainean, producția locală a interceptoarelor ar putea începe într-un interval de aproximativ un an până la un an și jumătate. Acordarea licenței nu înseamnă, însă, o soluție imediată pentru deficitul de rachete cu care se confruntă Ucraina.

Kievul are nevoie urgentă de interceptoare

Ucraina încearcă de mai mult timp să-și consolideze apărarea antiaeriană, în condițiile intensificării atacurilor rusești cu drone și rachete. Sistemele Patriot sunt considerate esențiale pentru apărarea împotriva rachetelor balistice, iar interceptoarele pentru aceste sisteme sunt dificil de procurat și au un cost ridicat.

La începutul lunii septembrie, secretarul de stat american Marco Rubio declara că Washingtonul negociază cu Kievul acordarea unei licențe pentru producerea interceptoarelor Patriot. El avertiza însă că un asemenea acord nu ar reprezenta o soluție imediată pentru problemele de apărare ale Ucrainei.

Potrivit datelor prezentate de Zelenski, stocul ucrainean de rachete pentru sistemele Patriot ar urma să ajungă la aproximativ 264 de interceptoare în acest an, față de 675 în 2023 și 364 în 2025.

Ucraina caută și alternative la Patriot

În paralel cu negocierile privind producția de interceptoare Patriot, Ucraina și mai multe state europene lucrează la dezvoltarea unui nou sistem de apărare împotriva rachetelor balistice. În septembrie, Polonia s-a alăturat coaliției europene care urmărește dezvoltarea unui sistem alternativ, prezentat drept o soluție mai puțin costisitoare decât Patriot.

Decizia privind licența pentru producția în Ucraina ar putea permite Kievului să-și dezvolte pe termen lung propriile capacități de producere a interceptoarelor, însă primele rachete fabricate local nu sunt așteptate imediat.