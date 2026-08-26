Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a conferit lui Elon Musk „Ordinul Libertății”, cea mai înaltă distincție a Ucrainei acordată cetățenilor străini. Premiul vine în semn de recunoaștere pentru contribuția miliardarului la apărarea libertății și la consolidarea relațiilor dintre Ucraina și Statele Unite.

Alina Argint
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Decizia lui Zelenski a fost făcută publică printr-un decret publicat miercuri pe site-ul președinției ucrainene, informează agențiile dpa și EFE, potrivit Agerpres.

Decorația acordată lui Musk de președintele ucrainean vine după ce numele miliardarului american a apărut în disputa publică dintre Zelenski și fostul său ministru al apărării, Mihailo Fedorov, un tânăr politician cu reputația de tehnocrat care a dezvoltat o relație strânsă cu fondatorul SpaceX în timpul mandatului său la minister, notează EFE.

Fedorov, a cărui demitere în iulie de către Zelenski a fost întâmpinată cu proteste în mai multe orașe ucrainene, a menționat raportul său cu Musk ca fiind unul dintre motivele pentru care ar trebui să fie numit din nou în funcția de ministru al apărării.

SpaceX a fost de acord la începutul acestui an să blocheze sateliții Starlink, pe care Rusia începuse să îi folosească pentru a-și ghida dronele în atacurile asupra Ucrainei, în urma unei conversații între Fedorov și Musk.

Fostul ministru - considerat una dintre figurile cheie din spatele saltului tehnologic pe care l-a făcut armata ucraineană - pregătește un turneu în SUA, unde speră să se întâlnească cu Musk.

Fedorov l-a contestat deschis pe Zelenski și este primul politician proeminent din Ucraina care solicită alegeri în timp de război. El a declarat că rămâne în contact cu Musk și încearcă să-l convingă să permită armatei ucrainene să folosească Starlink pentru a-și opera dronele în interiorul Rusiei, nu doar în teritoriile ucrainene ocupate, așa cum s-a întâmplat până acum.

Zelenski lucrează, de asemenea, independent, fără implicarea lui Fedorov, pentru a-l convinge pe Musk să facă acest pas.

Proprietarul SpaceX este reticent în a se implica mai mult în război, parțial din cauza temerilor de a provoca o reacție din partea Kremlinului care să presupună folosirea armelor nucleare - o poziție care a dus la o confruntare anterioară cu Zelenski și i-a atras ostilitatea multor ucraineni.

Numele lui Musk a apărut și într-unul dintre puținele răspunsuri publice pe care Zelenski le-a dat la contestarea lui Fedorov.

Președintele ucrainean l-a acuzat pe Fedorov în acest weekend că i-a oferit informații false în timpul mandatului său de ministru, când i-a spus, înaintea unei întâlniri dintre Zelenski și președintele american, Donald Trump, că Musk a aprobat utilizarea Starlink în atacuri ucrainene din interiorul Rusiei.

Potrivit lui Zelenski, el i-a comunicat mai departe acest lucru lui Trump, iar republicanul l-a acuzat ulterior în privat că a încercat să-l inducă în eroare după ce Musk a negat că ar fi aprobat utilizarea Starlink în interiorul Rusiei, scrie știrileprotv.ro

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