Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale cu încă 90 de zile, începând cu 31 octombrie 2026. Pe 26 octombrie, liderul de la Kiev a înaintat Radei Supreme două proiecte de lege în acest sens, relatează publicația ucraineană UNN.

Primul proiect, cu numărul 16182, prevede prelungirea legii marțiale pentru încă 90 de zile, începând cu ora 5:30, pe 31 octombrie 2026.

Cel de-al doilea proiect, cu numărul 16183, vizează prelungirea mobilizării generale pentru aceeași perioadă, începând cu aceeași dată.

Potrivit documentelor publicate pe site-ul Radei Supreme, propunerile urmează să fie examinate de parlamentarii ucraineni, scrie UNN.ua.