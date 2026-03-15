Președintele ucraiean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia furnizează Iranului drone Shahed pentru a fi utilizate împotriva Statelor Unite și a Israelului. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat CNN, transmite hotnews.ro.

Zelenski a spus în discuția cu jurnalistul Fareed Zakaria de la CNN că este „100% cert” faptul că Iranul a folosit drone Shahed de fabricație rusă pentru a ataca baze americane.

Dronele Shahed au fost asociate și cu alte atacuri asupra țărilor din regiune, dar nu este întotdeauna clar cine le produce.

Donald Trump a declarat într-un interviu acordat postului Fox Radio, difuzat vineri, că este „posibil” ca președintele rus Vladimir Putin să „ajute puțin” Iranul, însă a lăsat să se înțeleagă că nu are nimic de obiectat în acest sens.

„Cred că este posibil să îi ajute puțin, da, îmi imaginez”, a spus președintele american.

Potrivit presei americane, Rusia furnizează Iranului informaţii despre amplasarea forţelor şi echipamentelor militare americane, inclusiv nave şi avioane de luptă, în războiul aflat în desfăşurare în Orientul Mijlociu.

Rusia produce acum propriile Shahed

Iranul a fost pionier in producția de drone Shahed, o alternativă mult mai ieftină la rachetele scumpe.

Acestea au fost utilizate pentru prima dată pe scară largă în timpul invaziei Rusiei în Ucraina, unde, potrivit ucrainienilor, multe mii dintre ele au fost lansate de forțele ruse începând din toamna anului 2022.

Deși inițial Iranul a furnizat dronele, Rusia își produce acum propriile drone Shahed.

De atunci, forțele armate ale altor țări au început să folosească drone de tip Shahed, inclusiv armata SUA, care a declarat că acestea fac parte din campania actuală împotriva Iranului.

Mii de interceptoare trimise în Orientul Mijlociu

Armata SUA a trimis 10.000 de drone interceptoare dezvoltate în Ucraina, în Orientul Mijlociu, în încercarea de a respinge atacurile iraniene fără a consuma sisteme de apărare cu rachete foarte costisitoare, potrivit secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll, citat de agenția Bloomberg.



Driscoll a declarat într-un interviu că dronele Merops, dotate cu inteligenţă artificială, au fost trimise în decurs de cinci zile de la începutul operaţiunii americano-israeliene împotriva Iranului

De asemenea, prim-ministrul britanic Keir Starmer ar putea decidă să trimită mii de drone de interceptare în Orientul Mijlociu, a relatat sâmbătă ziarul The Telegraph.

Potrivit articolului, oficialii militari analizează dacă sistemul de drone de interceptare „Octopus”, fabricat în Marea Britanie pentru a fi utilizat de Ucraina în lupta contra agresiunii rusești, poate fi folosit și pentru a consolida defensiva britanică din regiune împotriva dronelor iraniene de tip Shahed.