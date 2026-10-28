Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează asupra riscului ca Statele Unite, Rusia și China să ajungă la o înțelegere privind împărțirea sferelor de influență, fără a ține cont de interesele statelor mai mici. Declarațiile vin în contextul unei posibile întâlniri între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, programată pentru luna noiembrie, în marja summitului APEC.

„Ceea ce ar putea discuta China, Rusia și Statele Unite nu a fost încă clar stabilit până acum. Chiar nu vrem ca aceasta să se transforme în Ialta 2, 3, 4, cu o reîmpărțire a sferelor de influență”, a declarat Zelenski, în afirmații difuzate miercuri, citate de AFP și Agerpres.

Zelenski: Rusia ar putea obține un avantaj diplomatic

O eventuală reuniune a celor trei lideri ar fi prima de acest fel între șefii de stat ai SUA, Rusiei și Chinei. Moscova a anunțat că întâlnirea ar urma să aibă loc în marja summitului APEC din noiembrie, iar Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru organizarea acesteia.

Liderul de la Kiev consideră că Rusia ar avea cel mai mult de câștigat de pe urma unei asemenea întrevederi și a îndemnat la evitarea acordării unui nou avantaj diplomatic Moscovei.

Rusia încearcă de mai mulți ani să obțină de la Washington un acord mai amplu privind arhitectura de securitate europeană, inclusiv în ceea ce privește extinderea NATO în apropierea granițelor sale. Moscova consideră această extindere o amenințare, în timp ce statele occidentale și-au susținut dreptul de a-și decide propriile alianțe.

De ce a invocat Zelenski Conferința de la Ialta

Prin referirea la Ialta, președintele ucrainean a făcut trimitere la conferința din februarie 1945, la care liderii Uniunii Sovietice, Statelor Unite și Marii Britanii — Iosif Stalin, Franklin D. Roosevelt și Winston Churchill — au discutat despre organizarea Europei după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Întâlnirea a contribuit la stabilirea unor principii privind viitorul Germaniei și ordinea internațională de după război. În timp, Conferința de la Ialta a devenit și un simbol al deciziilor luate de marile puteri cu privire la soarta altor state, fără participarea directă a acestora.

Zelenski se teme că o eventuală înțelegere între Washington, Moscova și Beijing ar putea duce la o situație similară, în care interesele Ucrainei și ale altor țări să fie discutate fără implicarea lor.

Kievul vrea un armistițiu înainte de reuniunea marilor puteri

În paralel, Ucraina încearcă să relanseze negocierile de pace cu Rusia, cu medierea Statelor Unite. O nouă întâlnire între reprezentanții Kievului și Moscovei ar urma să aibă loc în noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Zelenski a declarat că și-ar dori ca această întrevedere să se desfășoare înaintea reuniunii liderilor american, rus și chinez din marja summitului APEC.

Printre obiectivele Kievului se numără obținerea unui armistițiu maritim, care să protejeze exporturile de cereale prin Marea Neagră, dar și a unei încetări a atacurilor asupra infrastructurii energetice, înainte de venirea iernii.

Rusia respinge însă ideea unei pauze a luptelor înainte de încheierea unui acord substanțial. Astfel, perspectivele reluării negocierilor rămân incerte, în timp ce Kievul încearcă să se asigure că viitoarele discuții dintre marile puteri nu vor decide soarta Ucrainei fără participarea sa, transmite Digi24.