Google introduce etichete AI pentru reclamele care rulează în reţele sale, Search, YouTube şi Discover, a anunţat, recent, compania americană într-un articol publicat pe blogul său oficial.

Potrivit sursei citate, panelul "My Ads Center", accesibil prin selectarea celor trei puncte ce apar în dreapta-sus pe fiecare reclamă, va avea secţiunea "How this ad was made", ce va indica dacă reclama a fost creată sau editată cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, srie Agerpres.

"Pe măsură ce inteligenţa artificială generativă deschide noi modalităţi pentru companii mari şi mici de a crea reclame, introducem funcţii suplimentare de transparenţă în produsele noastre de publicitate. Dorim să ajutăm oamenii să înţeleagă mai bine reclamele pe care le văd, oferind în acelaşi timp agenţilor de publicitate instrumente simple pentru a naviga standardele în evoluţie ale industriei. Dacă reclama a fost realizată cu instrumentele de publicitate generative AI ale Google, atunci eticheta AI va fi adăugată automat reclamei. Dacă reclama este realizată cu alte instrumente AI, atunci advertiser-ul va trebui să specifice că a fost utilizată inteligenţa artificială pentru crearea reclamei, în procesul de încărcare a ei", precizează gigantul american de tehnologie.

Reprezentanţii Google susţin că, prin noul instrument, se urmăreşte gestionarea cât mai simplă posibil a declaraţiilor privind AI pentru agenţii de publicitate, scrie știrileprotv.ro

"De aceea, atunci când utilizează instrumentele Google de publicitate bazate pe Inteligenţă Artificială Generativă pentru a crea reclame, vom adăuga automat o declaraţie în panoul My Ads Center al fiecărei reclame. Iar când creează reclame în alte locuri, introducem un control, astfel încât să poată indica cu uşurinţă dacă au folosit Inteligenţă Artificială Generativă. În funcţie de cerinţele locale, o etichetă poate apărea, de asemenea, direct pe reclamă, fie automat, fie atunci când un agent de publicitate utilizează acest control. Aceste actualizări se bazează pe eforturile noastre continue privind transparenţa AI. Deja încorporăm semnale imperceptibile, precum SynthID, în rezultatele generate de instrumentele noastre de Inteligenţă Artificială Generativă. În 2023, am introdus o cerinţă de a declara conţinutul sintetic sau modificat digital în reclamele electorale", se menţionează în material.

Specialiştii companiei afirmă că politicile existente privind publicitatea reprezintă deja garanţii importante, alături de eforturile de a verifica agenţii de publicitate şi de a dezvălui cine se află în spatele unei reclame. "Continuăm să interzicem reclamele înşelătoare şi deceptive (publicitate înşelătoare, n.r.), indiferent dacă au fost create cu AI sau nu, pentru a menţine platforma sigură pentru toată lumea", precizează sursa citată.

Google este o corporaţie multinaţională americană şi o companie de tehnologie fondată în anul 1998 de către Larry Page şi Sergey Brin. Cel mai cunoscut produs al companiei este motorul de căutare web omonim, dar oferă o gamă largă de servicii, inclusiv publicitate online, cloud computing, software, hardware şi Inteligenţă Artificială.