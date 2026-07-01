După scandalul de la MoldATSA, șefa statului, Maia Sandu anunță curățenie generală în instituțiile statului, verificări mai stricte la numirea șefilor și sancționarea celor responsabili de abuzuri.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.”

GUVERNUL REORGANIZEAZĂ APP

Iar premierul anunță reorganizarea Agenției Proprietății Publice. Instituția va trece în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării

Alexandru MUNTEANU, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Rog să vă prezentați în timpul cel mai scurt o evoluare completă a APP-ului și un plan concret de reorganizare.”

BURSELE CRESC CU 40%

De la 1 septembrie, bursele vor crește cu aproximativ 40 la sută, iar cele mai mari vor ajunge la peste 4.500 de lei și vor fi acordate studenților de la Pedagogie și Medicină.