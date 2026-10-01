Autoritățile au prezentat noua structură administrativ-teritorială a țării. Cele 32 de raioane ar urma să fie înlocuite cu trei regiuni – Nord, Centru și Sud, iar Taraclia ar urma să primească statut de municipiu.

Alexei BUZU, SECRETARUL DE STAT AL GUVERNULUI: „Regiunea Nord va cuprinde 11 raioane, sediul va fi la Bălți. Municipiul Bălți nu va face parte din această regiune. Regiunea Centru 13 raioane, centrul administrativ la Chișinău”.

DRONĂ EXPLODATĂ LA ORHEI

O dronă a explodat noaptea trecută la doar zece metri de traseul Ivancea-Brănești, iar incidentul a provocat panică printre localnici.

„Mă îndreptam seara obosit spre casă, când în spatele meu s-a auzit o bubuitură. Oleacă ne-am speriat, am mers înainte”.

OZEROV, CONVOCAT LA MAE

Ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, este convocat la Ministerul de Externe după ce trei drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în ultimele zile.