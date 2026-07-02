Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului. Cel puțin 13 persoane au fost ucise, iar alte 86 au fost rănite după ce drone și rachete balistice au lovit mai multe cartiere ale capitalei ucrainene.

PERCHEZIȚII LA MINISTERUL AGRICULTURII

Centrul Național Anticorupție a descins cu percheziții la Ministerul Agriculturii, iar două persoane au fost reținute, în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție.

ANCHETĂ ÎN PARLAMENT DUPĂ MOLDATSA

După solicitarea Maiei Sandu și scandalul de la MoldATSA, în Parlament ar urma să fie creată o comisie de anchetă care va examina activitatea întreprinderilor de stat.