Brățara de monitorizare electronică aplicată bărbatului suspectat de crimă în raionul Criuleni nu a mai transmis semnal încă din prima zi, însă despre acest lucru s-a aflat abia după ce acesta și-ar fi ucis soția.



30 DE ZILE DE AREST



Cei doi tineri suspectați, care au ucis în bătaie un adolescent de 17 ani din raionul Cantemir au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

EXPLOZIE LÂNGĂ FRONTIERĂ

O explozie puternică a fost auzită în această noapte în sud-estul țării, în apropierea frontierei cu Ucraina, unde dimineață au fost găsite un teren ars și fragmente de metal și plastic.