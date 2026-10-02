Un șofer de camion a murit într-un accident grav produs aseară în apropiere de Zahareuca, raionul Telenești. Alte două persoane au fost rănite și transportate la spital.



PERCHEZIȚII LA FLYONE



Procurorii au venit cu detalii despre perchezițiile efectuate pe 1 octombrie la compania aeriană FLYONE. Descinderile au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizat un presupus grup criminal organizat.

PODURILE, ȚINTA RUȘILOR



Podurile din Kiev au fost lovite de drone rusești, iar atacurile au provocat pagube importante și au dat peste cap circulația între cele două maluri ale Niprului, mii de oameni fiind nevoiți să își continue drumul pe jos.