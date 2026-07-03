Premierul Alexandru Munteanu a demisionat, la doar opt luni de la învestirea în funcție fără să spună care este motivul, precizînd într-un mesaj publicat pe Facebook că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale.

DUPĂ DEMISIE, ÎNCEP CONSULTĂRILE

Maia Sandu respinge speculațiile potrivit cărora premierul Alexandru Munteanu ar fi fost împiedicat să-și exercite mandatul și anunță că, săptămâna viitoare, va începe consultările pentru desemnarea unui nou premier.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece.”

ZI DE DOLIU LA KIEV

Kievul este astăzi în doliu după atacul rusesc de ieri. Alte trei trupuri au fost scoase de sub dărâmături, iar bilanțul victimelor a ajuns la 30 de morți.