Guvernul anunță măsuri mai dure pentru monitorizarea agresorilor și protecția victimelor violenței domestice. Măsurile vin după tragedia de acum trei zile de la Măgdăcești.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Sunt lucruri la care deja lucrăm pentru a fi puse în practică cât mai repede. Toți agresorii trebuie să răspundă și nici o persoană nu trebuie să se simtă în pericol”.

CERCETAȚI PENTRU TRAFIC DE COCAINĂ

Trei tineri, printre care și un angajat al sistemului de justiție, sunt cercetați penal pentru trafic de cocaină. Suspecții ar fi vândut drogurile pe Telegram.

ODESA, SUB ASEDIU A DOUA NOAPTE LA RÂND

Pentru a doua noapte la rând, Odesa a fost principală țintă a atacurilor rusești. Cel puțin 17 persoane, printre care și trei copii, au fost răniți în urma bombardamentelor.