Șeful IGP clarifică apelurile la 112 din dimineața tragediei de la Măgdăcești și admite o breșă în monitorizarea brățărilor electronice.

PROTEST PENTRU VICTIME

Între timp zeci de oameni au protestat în fața Ministerului de Interne, cerând pedepse mai aspre pentru agresori și protecție reală pentru victimele violenței domestice.

MĂSURI SPORITE LA AEROPORT

De luni, la aeroport vor fi instituite măsuri speciale pentru gestionarea numărului mare de pasageri, odată cu sosirea pelerinilor evrei hasidici care vor tranzita Moldova spre Ucraina.



KIEVUL PROMITE RĂZBUNARE

O dronă rusească a lovit în această seară sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei, rănind șapte persoane. Kievul promite răzbunare pentru atac.