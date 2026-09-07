Un bărbat, care și-ar fi agresat de mai multe ori soția, a fost reținut de poliție după ce a amenințat-o pe femeie cu moartea.



VIN PELERINII HASIDICI

Se așteaptă flux sporit de pasageri la Aeroportul din Chișinău, în contextul în care începând de astăzi evreii hasidici vor putea tranzita Moldova pentru a ajunge în Ucraina, unde participă la un pelerinaj.

LOVIT MORTAL DE O MAȘINĂ

Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un automobil în timp ce se deplasa, noaptea, pe carosabil, la Fălești. Șoferul a frânat brusc și s-a răsturnat cu mașina.