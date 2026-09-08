Mult discutatul proiect de lege privind reforma fiscală a fost votat de guvern, care s-a întrunit într-o ședință specială. Executivul își propune să obțină venituri suplimentare de peste cinci miliarde de lei.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Cred că cea mai importantă modificare e introducerea cotei reduse a TVA pentru ouă și carne de găină la 8%”.

REȚINUT LA MOSCOVA

Un tânăr, despre care Rusia susține că este cetățean moldovean, a fost arestat după ce ar fi încercat să asasineze un general rus, la indicația serviciilor ucrainene.

„Am văzut pe Instagram o reclamă despre lucru. După aceea, mi-am lăsat datele de contact și am fost contactat. Mi s-a propus să colaborez și am acceptat”.

LOVIT MORTAL ȘI ABANDONAT

Un taximetrist a fost prins de poliție după ce ar fi lovit mortal un pieton, pe care l-a abandonat pe traseu. A declarat oamenilor legii că a lovit un câine. Cadavrul a fost descoperit de un echipaj de poliție, care patrula pe porțiunea respectivă.