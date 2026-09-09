Vama Starokazacie, aflată lângă Republica Moldova, a fost distrusă noaptea trecută de drone. Doi oameni au murit, iar alți doi au fost răniți. Printre ei, și un moldovean, care, însă, a refuzat spitalizarea.

SOLUȚIA PENTRU CELE 120 DE MILIOANE

Între timp, ministrul Apărării anunță planurile pentru cele 120 de milioane de euro, aprobate de Uniunea Europeană. Se vrea achiziționarea unui sistem antiaerian cu rază medie de acțiune. Există niște necunoscute însă.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Nu suntem siguri că acești bani vor ajunge, unu, și nu suntem siguri că acest sistem performant va fi livrat în termenul stabilit de 3 ani, posibil să fie și mai târziu.”

CURSĂ PE DOUĂ ROȚI LA CHIȘINĂU

Eveniment spectaculos la Chișinău. Pentru prima dată, aici se dă startul Turului României la Ciclism.